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Енисей поднимает уровень: за сутки река поднялась на 8 см

Енисей поднимает уровень: за сутки река поднялась на 8 см
Иллюстрация: smartik,ru

За сутки уровень реки Енисей в районе водозабора на о. Отдыха поднялся со 1,2 до 1,28 м. В марте 2023 уровень воды не превышал 1,1 м.

#НОВОСТИ

Об этой тенденции сообщает КрасКом.

Регулятор вводит усиленный режим лабораторного контроля качества измерений проб воды из Енисея на цветность и мутность на водозаборе «Гремячий лог» в связи с планируемым притоком талых вод от схода снежного покрова.

На единственном русловом водозаборе Красноярска будем чаще отбирать пробы речной воды. И в случае необходимости увеличим время фильтрации воды и количество промывок систем механической очистки», — заявил отметил Олег Гончеров, гендиректор организации.

Напомним, что из-за маловодья Енисея городские водозаборы с 11 ноября 2023 непрерывно работали в режиме повышенной готовности.

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Автор: Петр Савельев
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