Обвиняемый в отравлении людей питьевой водой в Красноярске получил полтора года

Допущенные им нарушения привели к отравлению более 200 жителей Октябрьского района города.

Заместителя генерального директора компании «КрасКом» признали виновным в нарушении санитарных норм, которое привело к отравлению людей питьевой водой, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Речь идет о случившемся в январе 2021. Тогда на насосной станции водозабора «Гремячий лог» произошла авария в виде срыва насосного оборудования. Из-за нее упало давление воды в системе питьевого водоснабжения Октябрьского района Красноярска. Для устранения неисправностей подачу холодной воды в дома по ул. А. Киренского, 2-й Огородной, Дачной и Борисова ограничили.

Прежде чем возобновить подачу воды после устранения аварии, сети нужно было промыть и дезинфицировать. Однако этого сделано не было.

В связи с высокой степенью изношенности сетей и дефектами труб в условиях отсутствия давления в магистральном трубопроводе в его просветы поступила загрязненная вода из прилегающих грунтов. Попавшая в питьевую воду вирусная кишечная инфекция распространилась по жилым домам, что повлекло отравление 229 жителей», — рассказали в прокуратуре.

Виновным в этом и признали зама гендиректора «КрасКома». К тому же, как говорят в ведомстве, он не прекратил подачу воды даже после того, как жители начали жаловаться на ее качество.

Октябрьский районный суд поддержал выводы следствия и назначил топ-менеджеру «КрасКома» наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил ,а сам обвиняемый свою вину не признал.

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