Снова засуха: уровень воды в Енисее упал на 2-летний минимум

Водозабор «КрасКома» изменит режим работы из-за обмеления Енисея.

В воскресенье 12 ноября 2023 уровень реки составлял 1,53 м, и может снизиться еще больше». — сообщает пресс-служба «КрасКом».

В связи с возможным обмелением реки, Енисейское бассейновое водное управление решило, что 11…12 ноября КрасГЭС поэтапно сократит расход через гидроагрегаты с 2800 до 2200 кубометров/с.

При санитарном пропуске воды не менее 2000 м3/сек зимой водозаборы могут отработать также стабильно», — заявил Олег Гончаров, сказал генеральный директор ООО «Краском».

В компании отмечают, что уровень воды в водохранилище КрасГЭС ниже на 3,3 м показателя последних двух лет.

За минувшие 1,5 года маловодья специалисты КрасКом получили опыт корректировки работы насосного оборудования водозаборов в зависимости от уровня в скважинах, чтобы своевременно включать дополнительные насосы для подачи воды в город», — сообщают в компании.

В 2022 из-за маловодья, на участке от Красноярска до Лесосибирска работали, по сообщению ЕРП, «мелкосидящие буксировщики», а баржи, сухогрузы и танкеры загружались до осадки не свыше 1,9 м (примерно на 70%). В последний раз с такой маловодностью на Енисее сталкивались 10 лет назад — в 2012. Уровни воды в реках в 2023 в Енисейском бассейне также были ниже проектных.

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