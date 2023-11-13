Снова засуха: уровень воды в Енисее упал на 2-летний минимум
Водозабор «КрасКома» изменит режим работы из-за обмеления Енисея.
В воскресенье 12 ноября 2023 уровень реки составлял 1,53 м, и может снизиться еще больше». — сообщает пресс-служба «КрасКом».
В связи с возможным обмелением реки, Енисейское бассейновое водное управление решило, что 11…12 ноября КрасГЭС поэтапно сократит расход через гидроагрегаты с 2800 до 2200 кубометров/с.
При санитарном пропуске воды не менее 2000 м3/сек зимой водозаборы могут отработать также стабильно», — заявил Олег Гончаров, сказал генеральный директор ООО «Краском».
В компании отмечают, что уровень воды в водохранилище КрасГЭС ниже на 3,3 м показателя последних двух лет.
За минувшие 1,5 года маловодья специалисты КрасКом получили опыт корректировки работы насосного оборудования водозаборов в зависимости от уровня в скважинах, чтобы своевременно включать дополнительные насосы для подачи воды в город», — сообщают в компании.
В 2022 из-за маловодья, на участке от Красноярска до Лесосибирска работали, по сообщению ЕРП, «мелкосидящие буксировщики», а баржи, сухогрузы и танкеры загружались до осадки не свыше 1,9 м (примерно на 70%). В последний раз с такой маловодностью на Енисее сталкивались 10 лет назад — в 2012. Уровни воды в реках в 2023 в Енисейском бассейне также были ниже проектных.
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