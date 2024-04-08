ТД Шкуренко поглотил еще одну красноярскую компанию

Список рядов омского торгового дома «Шкуренко» пополнило красноярское ООО «Грасс», об этом предприниматель на своей личной странице в соцсетях.

Покупка ООО «Грасс» (оптовые продажи косметики и бытовой химии) состоялась в марте 2024 и по стратегии омской компании укрепит позиции ТД в Красноярском крае и Хакасии.

Особенность сделок в том, что Шкуренко не выкупает юрлицо, оставляя прежних учредителей на местах, — об этом сообщает издание «Коммерческие вести».

Структура сделки — это не покупка юрлица, а выкуп товарных остатков, складской недвижимости и перевод работающего персонала на наше предприятие».

Бизнесмен сообщил, что сотрудников «Грасс» переоформят на работу в ТД Шкуренко — процесс должен завершиться в мае. Таким образом, учредителями компании останутся Олег Бобров (50%), Евгений Бобров (41,3%) и Алексей Глушков (8,7%), гендиректором «Гросс» поименован Олег Бобров.

Еще одна жемчужина в короне нашей дистрибуции! В марте мы заключили сделку о присоединении красноярской компании «Гросс» к нашему Торговому Дому! В результате мы не только укрепимся в Красноярске, но и получим полноценный филиал в столице Республики Хакасии городе Абакане! В компании «Гросс» работают 130 сотрудников, которые уже в мае перейдут на работу в ТД Шкуренко! В результате этой сделки наша компания станет безусловным лидером на дистрибуционном рынке бытовой химии вышеупомянутых регионов!» — эмоционально прокоментировал сделку на своей личной странице в соцсетях.

Выручка ООО «Гросс» снижается год к году,

выручка / чистая прибыль, рублей:

2020 — 1 213,8 млн / 52,7 млн

2021 — 979 млн / 10,4 млн

2022 — 935,3 млн / 9 млн

2023 — 702,8 млн / 7,6 млн

Данные: Seldon.Basis

Напомним, в начале февраля 2024 ТД Шкуренко купил красноярского дистрибьютора бытовой химии и косметики — компанию «Аведэкс», территория обслуживания которой включает кроме Красноярского края также Иркутскую область, Хакасию и Тыву.

В сентябре 2023 г-н Шкуренко сообщил о покупке новокузнецкой дистрибуционной компании «Ива», владеющей сетью из 31 алкомаркета «Мир вкуса». Еще ранее, ТД приобрел томскую торговую компанию «Бас-тон».

Выручка ТД Шкуренко имеет положительную динамику. Согласно финансовому отчету по итогам 2023 она составила 18,3 млрд, когда в 2022 было 15,7 млрд рублей.

Кроме того, Виктор Шкуренко собирается производить водку под торговой маркой «Сибирский разгуляй» по контракту на одном из предприятий Сибири, — сообщает «Ъ-Сибирь». Это только одна часть «большого алкогольного бизнеса», вторая состоит из плана наладить импорт горячительных напитков из Индии и Грузии. В Москве уже арендован склад для хранения и распространения продукции. Инвестиции в проект на начальном этапе он оценил в сумму более 100 млн рублей.

Все это части большой стратегии по расширению деятельности компании до масштабов всей России и консолидации оптово-розных предприятий с сохранением квалифицированных кадров.

Мы пополняем свой ассортимент: у нас сейчас в России самая широкая контрактная база, есть все — от молока до алкоголя, от фруктов до телевизоров. Быть гигантоманом — не самая глупая стратегия. Многие предприниматели — и я им удивляюсь — как буридановы ослы: справа стог сена, слева стог сена, а они стоят и размышляют, с какой же стороны будет рациональней поесть. У некоторых уходят на эти раздумья годы! А надо быть простым ослом… Куда тебя завалило, там ешь и все. Это бизнес, а не математика, не ядерная физика, тут гораздо все проще», — цитирует издание «Коммерческие вести» яркий экспромт предпринимателя из Омска.

Шкуренко известен не только успехами на почве бизнеса, но и дерзкими перформансами, и масштабными праздниками для своих сотрудников. Например, в 22 июля 2022 он пригласил шоумена Ивана Урганта провести корпоративный вечер компании, которую посетили 2500 человек.

Из «эмиграции» вернулся ярый противник СВО по защите Донбасса Иван Ургант. Да как вернулся — выступил на корпоративе за непонятно сколько миллионов, у такого же пламенного патриота, как и он сам — владельца ритейлерской сети ширпотреба Виктора Шкуренко», — возмущались тогда ТГ-каналы.

Кроме г-на Урганта гостей развлекали Владимир Селиванов (сериал «Реальные пацаны»), Илья Соболев (Камеди-клаб), певица IOWA. Мероприятие завершилось в 4 часа утра с салютом.

Ранее, осенью 2017, Виктор Шкуренко выразил готовность оказать поддержку предвыборной кампании Ксении Собчак, — об этом он заявлял с своих соцсетях. Размер спонсорского взноса Шкуренко не обозначил.

Читайте далее