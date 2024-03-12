Красноярский край занял шестую позицию по инвестициям в России за 2023
Сумма инвестиций в экономику Красноярского края за 2023 приблизилась к 1 трлн рублей и стала рекордной цифрой за последние годы.
926 млрд рублей инвестиций за 2023 обеспечило Красноярскому краю первое место в Сибири по и шестое место в России, — такие данные приводит Корпорация развития Енисейской Сибири.
В экономику Красноярского края в 2023 было инвестировано 926 млрд рублей, что на 23% выше, чем в 2022 в номинальных ценах.
Металлургическая отрасль — чемпион по инвестициям, в нее направили 191 млрд рублей. Рост инвестиций в металлургию объясняется увеличением капзатрат на производство драгоценных металлов и меди.
Сфера добычи углеводородов — на втором месте с результатом 138 млрд рублей.
Логистическая отрасль — также в топе, хоть и со значительным отставанием — 78 млрд рублей.
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