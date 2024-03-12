Красноярский край занял шестую позицию по инвестициям в России за 2023

Сумма инвестиций в экономику Красноярского края за 2023 приблизилась к 1 трлн рублей и стала рекордной цифрой за последние годы.

926 млрд рублей инвестиций за 2023 обеспечило Красноярскому краю первое место в Сибири по и шестое место в России, — такие данные приводит Корпорация развития Енисейской Сибири.

В экономику Красноярского края в 2023 было инвестировано 926 млрд рублей, что на 23% выше, чем в 2022 в номинальных ценах.

Металлургическая отрасль — чемпион по инвестициям, в нее направили 191 млрд рублей. Рост инвестиций в металлургию объясняется увеличением капзатрат на производство драгоценных металлов и меди.

Сфера добычи углеводородов — на втором месте с результатом 138 млрд рублей.

Логистическая отрасль — также в топе, хоть и со значительным отставанием — 78 млрд рублей.

Справка Корпорация развития Енисейской Сибири — специализированная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Красноярском крае. На территории региона Корпорация осуществляет сопровождение 213 инвестиционных проектов на общую сумму 2,89 трлн рублей. Из них в КИП «Енисейская Сибирь» включены 27 инициатив крупных компаний с общим объемом вложений 2,4 трлн рублей.

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