В Железногорске пройдет инвестиционная сессия

Завод беспилотников, производство зарядок для элетрокаров, строительство спортцентра и другие проекты будут представлены потенциальным инвесторам.

Инвестсессия, посвященная развитию Центрального макрорайона Красноярского края, пройдет в Железногорске, сообщили в Корпорации развития Енисейской Сибири, которая, вместе с администрацией закрытого города, является организатором этого мероприятия.

Сейчас в копилке КРЕС находится 75 инвестиционных проектов, которые она курирует. Ряд из них будет представлен потенциальным инвесторам на инвестсессии. В частности, это строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов (необходимый объем инвестиций 1... 1,5 млрд рублей), строительство комплекса 3D-печати (100... 150 млн рублей) и многие другие.

Сама инвестсессиия пройдет 1 марта 2024 в центральной городской библиотеке Железногорска. Для участия нужно зарегистрироваться.

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