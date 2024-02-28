В Красноярске планируют запустить производство краски
Корпорация развития Енисейской Сибири и компания «Русский профиль» заключили соглашение о сопровождении инвестиционного проекта, в рамках которого в Красноярске запустят производство краски.
Инвестиции в проект составят 200 млн рублей. Будет создано 70 рабочих мест. Запустить производство планируют во 2К 2025.
Сергей Петров, генеральный директор компании «Русский профиль», сообщил, что новое производство позволит увеличить производственные мощности компании, создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность продукции на рынке.
Справка
Компания «Русский профиль» работает с 2000. Она владеет двумя заводами по производству алюминиевых порогов — в Железногорске (Красноярский край) и Минске (Беларусь). География компании охватывает 8 городов России: Москва, Ростов-на-Дону, Севастополь, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток.
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