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Первая линия «Серной программы» в Норильске почти вышла на 100% производительности

Цеха нейтрализации диоксида серы на НМЗ
Цеха нейтрализации диоксида серы на НМЗ. Иллюстрация: t.me/nornickel_official

«Норникель» подвел первые итоги работы своего главного экологического проекта в Норильском промрайоне.

#НОВОСТИ

Эффективность работы линии утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе «Норникеля» достигла 99,6%, что выше плановых показателей, сообщили в пресс-службе компании.

Запуск линии на НМЗ, это первый этап «Серной программы» — большого экологического проекта, который «Норникель» реализует в регионах своей работы. Стартовала она (линия) в октябре 2023. К 1 апреля 2024 с ее помощью было утилизировано более 40 тыс. тонн SO2, что подтверждают наблюдения Росприроднадзора.

Достигнутые показатели говорят о положительной динамике работы первой технологической линии Серной программы на НМЗ и о планомерном движении компании к улучшению экологической обстановки. Полученные результаты соответствуют проектным показателям», — сказал Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля».

Также он отметил, что в этом году выбросы диоксида серы в Норильске сократятся на 20%, что позволит решить главную задачу федеральной программы «Чистый воздух», поставленную для северного города.

«Серная программа» является крупнейшим проектом действующей сегодня экологической стратегии «Норникеля». Только в реализацию ее обязательной части — а это более 150 мероприятий — планируется вложить более 500 млрд рублей до 2031.

Справочно:

 
Диоксид серы — это главный загрязнитель, выбрасываемый при переработке сульфидных руд (основное сырье «Норникеля»). Технология, применяемая в «Серной программе», позволяет улавливать SO2, превращая в серную кислоту, которая потом нейтрализуется с использованием известняка. В результате получается гипс — его планируется использовать при реализации проекта реновации города, как сырье для производства стройматериалов.
 

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Первая линия проекта заработала на Надеждинском металлургическом заводе осенью прошлого года. Сроки реализации второго этапа тогда не назывались.

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Автор: Петр Савельев
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