Красноярский край полностью обеспечил себя зерновыми семенами

В регионе началась подготовка к посевной кампании. Аграрии южных районов уже вышли в поля.

На середину апреля 2024 семенной фонд Красноярского края по зерновым заполнен на 100%, по картофелю — на 98%, а по рапсу — на 90,5%. В регион завезено 81,7% необходимого объема удобрений. Техника к началу кампании готова в среднем на 91%. Об этом рассказали в краевом Минсельхозе.

В 2024 сельхозпроизводители Красноярского края планируют засеять более 1,5 млн гектар земли, что на 30 тыс. га больше, чем в прошлом году. В частности, на 23,3% увеличатся площади под рапс, на 25% — под горох и на 73% — под сою.

Массово выходить на посевную хозяйства планируют в первой декаде мая, что соответствует средним многолетним значениям. На контроле [министерства] вопросы обеспечения сельчан необходимыми для успешного проведения посевной материально-техническими ресурсами, подготовки к прохождению пожароопасного периода», — говорит Сергей Шекк, замминистра сельского хозяйства края.

Полевые работы уже начаты в Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Новоселовском и Шушенском районах. Сейчас аграрии закрывают влагу в почве и удобряют ее.

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