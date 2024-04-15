IoT-агробокс для точного земледелия: как повысить урожайность с помощью ИТ-технологий

Агрохолдинг «Дары Малиновки» разработал технологичное решение, которое значительно увеличивает урожайность картофеля.

Агрохолдинг «Дары Малиновки» развивает научный подход к размножению картофеля. Он начинается с пробирки и позволяет выводить урожайные и при этом устойчивые к вирусам и вредителям сорта. Новым этапом в этой работе стали разработка и запуск автоматизированного агробокса. Он представляет собой автономную камеру для выращивания микрорастений (самого первого поколения картофеля). И открывает большие возможности для экспериментов по улучшению эффективности развития клубней.



Агробокс представляет собой автономную камеру для выращивания микрорастений

Фото: «Дары Малиновки»

Настраивая и регулируя микроклимат внутри агробокса, селекционеры могут подбирать оптимальные условия, для того чтобы вырастить из одного растения максимальное количество мини-клубней и таким образом повысить урожайность картофеля — а это и есть главная цель большой и разнонаправленной работы.

Несмотря на существующие на рынке аналоги, «Дары Малиновки» разработали агробокс самостоятельно. Это позволило агрохолдингу настроить каждый параметр устройства под свои задачи и интегрировать его в уже имеющуюся на предприятии агросреду. Агробоксы оснащены несколькими системами: системой полива, регулирования температуры и освещения. Главная же особенность и уникальность конструкции в том, что настраивать параметры работы агробокса и управлять ими можно полностью дистанционно, с телефона или компьютера. Решение также оснащено виртуальным голосовым помощником Алиса.



Настраивать параметры работы агробокса можно с телефона

Фото: «Дары Малиновки»