Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.04
93,44
99,72
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

IoT-агробокс для точного земледелия: как повысить урожайность с помощью ИТ-технологий

IoT-агробокс для точного земледелия: как повысить урожайность с помощью ИТ-технологий
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Агрохолдинг «Дары Малиновки» разработал технологичное решение, которое значительно увеличивает урожайность картофеля.

#БИЗНЕС

Агрохолдинг «Дары Малиновки» развивает научный подход к размножению картофеля. Он начинается с пробирки и позволяет выводить урожайные и при этом устойчивые к вирусам и вредителям сорта. Новым этапом в этой работе стали разработка и запуск автоматизированного агробокса. Он представляет собой автономную камеру для выращивания микрорастений (самого первого поколения картофеля). И открывает большие возможности для экспериментов по улучшению эффективности развития клубней.

IoT-агробокс для точного земледелия: как повысить урожайность с помощью ИТ-технологий 1
Агробокс представляет собой автономную камеру для выращивания микрорастений
Фото: «Дары Малиновки»
 
Настраивая и регулируя микроклимат внутри агробокса, селекционеры могут подбирать оптимальные условия, для того чтобы вырастить из одного растения максимальное количество мини-клубней и таким образом повысить урожайность картофеля — а это и есть главная цель большой и разнонаправленной работы.
 
Несмотря на существующие на рынке аналоги, «Дары Малиновки» разработали агробокс самостоятельно. Это позволило агрохолдингу настроить каждый параметр устройства под свои задачи и интегрировать его в уже имеющуюся на предприятии агросреду. Агробоксы оснащены несколькими системами: системой полива, регулирования температуры и освещения. Главная же особенность и уникальность конструкции в том, что настраивать параметры работы агробокса и управлять ими можно полностью дистанционно, с телефона или компьютера. Решение также оснащено виртуальным голосовым помощником Алиса.
IoT-агробокс для точного земледелия: как повысить урожайность с помощью ИТ-технологий 2
Настраивать параметры работы агробокса можно с телефона 
Фото: «Дары Малиновки»
IoT-агробокс для точного земледелия: как повысить урожайность с помощью ИТ-технологий 3От идеи до создания агробокса прошло порядка четырех месяцев. За это время был разработан дизайн устройства, проведены полевые испытания и сделаны технологические доработки. Совершенствуем агробокс и сегодня. Как только будем на 100% удовлетворены удобством в работе и управлении, можно будет говорить о внедрении решения на промышленном уровне. Этот проект — еще один шаг агрохолдинга к развитию точного земледелия и цифровизации процессов производства семенного картофеля в Сибири, — рассказал Руди Медина, инженер-программист агрохолдинга «Дары Малиновки».

Читайте также:

Взгляд через цифру: красноярские автобусы научили считать пассажиров

Решение красноярской компании «Систематикс» уже несколько лет считает пассажиров в московском общественном транспорте. Добрался проект и до Красноярска.

Стабильность с востока: как повысить надежность связи в современных условиях

В этом году «Ростелеком» запустил новый центр мониторинга, взявший под контроль все сети компании.

Искусственный интеллект на службе розницы: как это работает в «Магните»

Как инновационные технологии реализуют в крупных розничных сетях, готовы ли «федералы» сотрудничать со стартапами, и как такие решения улучшают покупательский опыт, DK.RU рассказали в «Магните».

Юлия Макеева: «Проектирование должно быть с человеческим лицом»

Как инновационные технологии меняют внутреннюю культуру в архитектуре и каким образом это влияет на взаимоотношения исполнителя и заказчика. Объясняет Юлия Макеева, основатель студии «Дизайн Сервис».

Усиление с оптимизацией: как экзоскелеты могут помочь в кадровом вопросе

Экзоскелеты способны не только облегчить тяжелый физический труд, но и решить проблемы нехватки кадров на участках, где он необходим.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»
  • Основательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премииОсновательница красноярского «Сет-Фуршет» стала лауреатом Всероссийской премии
  • Готовится к открытию: под Красноярском достроили Центр АстафьеваГотовится к открытию: под Красноярском достроили Центр Астафьева
  • В Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрикиВ Красноярске передают в суд дело бывшего директора Бархатовской птицефабрики
  • Просто сказка: куда сходить в Красноярске 13...19 апреля`2024Просто сказка: куда сходить в Красноярске 13...19 апреля`2024
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.