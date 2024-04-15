IoT-агробокс для точного земледелия: как повысить урожайность с помощью ИТ-технологий
Агрохолдинг «Дары Малиновки» разработал технологичное решение, которое значительно увеличивает урожайность картофеля.
Агрохолдинг «Дары Малиновки» развивает научный подход к размножению картофеля. Он начинается с пробирки и позволяет выводить урожайные и при этом устойчивые к вирусам и вредителям сорта. Новым этапом в этой работе стали разработка и запуск автоматизированного агробокса. Он представляет собой автономную камеру для выращивания микрорастений (самого первого поколения картофеля). И открывает большие возможности для экспериментов по улучшению эффективности развития клубней.
Агробокс представляет собой автономную камеру для выращивания микрорастений
Настраивать параметры работы агробокса можно с телефона
Фото: «Дары Малиновки»
От идеи до создания агробокса прошло порядка четырех месяцев. За это время был разработан дизайн устройства, проведены полевые испытания и сделаны технологические доработки. Совершенствуем агробокс и сегодня. Как только будем на 100% удовлетворены удобством в работе и управлении, можно будет говорить о внедрении решения на промышленном уровне. Этот проект — еще один шаг агрохолдинга к развитию точного земледелия и цифровизации процессов производства семенного картофеля в Сибири, — рассказал Руди Медина, инженер-программист агрохолдинга «Дары Малиновки».
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