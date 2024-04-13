Усиление с оптимизацией: как экзоскелеты могут помочь в кадровом вопросе

Экзоскелеты способны не только облегчить тяжелый физический труд, но и решить проблемы нехватки кадров на участках, где он необходим.

На любом промышленном предприятии всегда есть место тяжелому физическому труду. Например, в части ремонта техники и коммуникаций. Для облегчения нагрузки на сотрудников, отвечающих за эти участки, нередко используются различные средства механизации. Вот только не везде их можно применить — например, колесная техника может просто не проехать к месту ремонта. Соответственно, выполнять эту работу будут человеческие руки, поиск которых сегодня может стать серьезной проблемой.

Одним из способов решения этой двусторонней задачи вполне могут стать промышленные экзоскелеты, решили в «Норникеле», и в 2019 начали разрабатывать свой прототип такого устройства.

Дело в том, что экзоскелет, который мы разрабатывали, должен был использоваться в уже сложившихся условиях среды. Поэтому для начала нам пришлось досконально ее изучить и определить задачи, под которые будет создаваться устройство. Затем обсчитать сами операции, чтобы учесть их специфику в его конструкции. И только после этого начинать проектировать и готовить прототип, — вспоминает Владислав Давыдов, главный менеджер центра развития цифровых технологий «Норникеля».

Первый экзоскелет испытали в Норильском дивизионе компании.

Туда мы привезли стартовую модель и не собирались сильно нагружать аппарат, поэтому все должно было пройти хорошо. Так и вышло — он вполне достойно показал себя, — рассказывает Давыдов.

На фото: испытание экзоскелета

Затем был этап медицинских исследований влияния экзоскелета на организм человека и доработка устройства. В итоге к началу 2024 аппарат был готов настолько, что его решили запустить в серийное производство. Подрядчиком выбрали компанию TEN group (входит в группу «ТехноСпарк»).

Грузоподъемность нашего экзоскелета составляет 60 кг — это самый большой показатель среди подобных устройств в России. Он позволяет не только снизить нагрузку на человека, а, соответственно, и вероятность травмы, но и оптимизировать потребность в персонале на конкретных участках примерно на 30%», — говорит Давыдов.

Первую партию экзоскелетов «Норникеля» планируется выпустить в сентябре 2024. Их еще раз испытают, протестируют и уже после этого окончательно запустят в серийное производство. К началу 2025 планируется изготовить 100 устройств. И они уже поступят в промышленную эксплуатацию. Параллельно с этим их начнут выпускать и для открытого рынка страны, емкость которого, по оценке Юрия Бочарова, генерального директора TEN group, составляет 20 тыс. экзоскелетов.

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