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Губернатор Михаил Котюков ввел режим повышенной готовности в Красноярском крае

Губернатор Михаил Котюков ввел режим повышенной готовности в Красноярском крае
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Режим повышенной готовности введен с 15 апреля для всех органов управления и сил территориальной подсистемы.

#НОВОСТИ

Это связано с началом паводкового и пожароопасного сезона.

Обстановка в регионе сейчас спокойная. Действуем на опережение — с сегодняшнего дня вводим на территории края режим повышенной готовности. Подготовили 241 пункт временного размещения к приему 36 тысяч человек. Это наша страховка на случай природных катаклизмов, — сообщил Михаил Котюков.

Ситуация с паводками и лесными пожарами находится на круглосуточном контроле, сообщили в краевом правительстве. С начала периода половодья подтопления зафиксированы в 23 муниципалитетах, зарегистрировано более 20 палов сухой травы. 

По прогнозам синоптиков, в апреле на территории края будет на 1…2°C выше среднего. Высокий уровень воды ожидается в Енисее от села Ворогово до деревни Подкаменная Тунгуска, на реках Большой Пит, Кас и Чулым.

 
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Автор: Петр Савельев
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