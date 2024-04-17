Красноярцы смогут задать вопросы Алексею Горенскому на интервью с Дмитрием Полуяновым
19 апреля пройдет «Бизнес-завтрак» с Алексеем Горенским и Дмитрием Полуяновым, которые поделятся своим опытом в построении процессов с участниками мероприятия.
Алексей Горенский, соучредитель Bellini gastronomic ecosystem и директор института гастрономии СФУ, даст интервью Дмитрию Полуянову, основателю систем лояльности «Копилка» и «Максбонус».
Темы интервью:
- Повышение эффективности бизнес-процессов. Опыт Bellini.
- Развитие бизнеса по франшизе. Почему с «Перцами» не получилось?
- Поставщики – как выстроить эффективное взаимодействие.
В отличие от обычных интервью, участники смогут задать вопросы Алексею Горенскому. Дмитрий Полуянов, благодаря своей экспертизе, поможет получить максимум пользы каждому зрителю и посмотреть на тактику и стратегию своего бизнеса через призму полученного Bellini опыта.
Подробнее о мероприятии по ссылке.
LjN8KMDWX
Читайте также:
-
Институт гастрономии СФУ построит загородный учебный отель
Такими планами поделился Алексей Горенский, директор института гастрономии, соучредитель Bellini Gastronomic Ecosystem.21.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярский ресторатор взял премию «За вклад в развитие ресторанной индустрии России»
Алексей Горенский стал победителем в номинации по версии профессиональной премии «Признание» в рамках VI Всероссийского конгресса рестораторов ТОП-100 «Ход короля».21.02.2024Новости ДККрасноярск