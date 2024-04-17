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Красноярцы смогут задать вопросы Алексею Горенскому на интервью с Дмитрием Полуяновым

Красноярцы смогут задать вопросы Алексею Горенскому на интервью с Дмитрием Полуяновым
Иллюстрация: Пресс-служба Bellini gastronomic ecosystem

19 апреля пройдет «Бизнес-завтрак» с Алексеем Горенским и Дмитрием Полуяновым, которые поделятся своим опытом в построении процессов с участниками мероприятия.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ#НОВОСТИ

Алексей Горенский, соучредитель Bellini gastronomic ecosystem и директор института гастрономии СФУ, даст интервью Дмитрию Полуянову, основателю систем лояльности «Копилка» и «Максбонус».

Темы интервью:

  • Повышение эффективности бизнес-процессов. Опыт Bellini.
  • Развитие бизнеса по франшизе. Почему с «Перцами» не получилось?
  • Поставщики – как выстроить эффективное взаимодействие.

В отличие от обычных интервью, участники смогут задать вопросы Алексею Горенскому. Дмитрий Полуянов, благодаря своей экспертизе, поможет получить максимум пользы каждому зрителю и посмотреть на тактику и стратегию своего бизнеса через призму полученного Bellini опыта.

Подробнее о мероприятии по ссылке. 

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Автор: Александр Вознесенский
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