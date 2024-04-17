Донные отложения Шира помогли ученым исследовать историю заселения Южной Сибири

Красноярские ученые впервые отследили историю заселения окрестностей Шира на основе донных отложений озера. Как повлияла колонизация русскими и активная курортная деятельность на водоем?

Донные осадки водоемов подобно кольцам деревьев аккумулируют информацию. Каждый год новый слой оседает на дне, сохраняя отпечатки важных исторических процессов. Изучив состав слоев, можно узнать о событиях, происходивших в ту или иную эпоху.

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и СФУ впервые реконструировали историю заселения Шира при помощи биохимических данных в донных отложениях озера за последнее тысячелетие.

Фото: Красноярский научный центр СО РАН

Количество органических веществ-индикаторов было выше в отложениях, соответствующих периодам повышенной антропогенной нагрузки: в период средневекового государства Енисейских Кыргызов, массовой колонизации русским населением и во время активизации курортной деятельности.

В кишечнике человека и животных синтезируются специфические органические вещества станолы — результат переработки холестерина. Причем у человека синтезируется специфический станол, называемый копростанол. При попадании в водоем, они могут сохраняться в донных отложениях на протяжении тысячелетий и служить индикатором миграций древних народов.

Полученные результаты могут быть использованы для выявления исторической динамики присутствия человека на территории и более точной оценки антропогенной нагрузки, а также для мониторинга эффективности работы очистных сооружений.

Наша работа является первым таким исследованием на территории Сибири. Исследование озерных отложений на предмет присутствия остатков фекальных соединений является одним из новейших направлений в палеолимнологии. Увеличение доли этих веществ в самой нижней части озерного керна, соответствует времени существования государства енисейских кыргызов, достигшего наибольшего расцвета в 9-11 вв. н. э. Вероятно, в этот период численность населения могла быть выше, чем в последующие века, когда на данной территории наблюдался упадок после монгольского нашествия в начале 13 в. Следующий всплеск присутствия человека, регистрируемый по станолам, вероятно, можно объяснить увеличением количества населения в период активного освоения данной территории Российским государством в 17-19 вв. Современное увеличение содержания копростанола может быть связано с развитием курортной деятельности в 20 и 21 веках», — рассказал Денис Рогозин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН.

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