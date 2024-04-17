Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.04
93,58
99,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Донные отложения Шира помогли ученым исследовать историю заселения Южной Сибири

Донные отложения Шира помогли ученым исследовать историю заселения Южной Сибири
Иллюстрация: ДК

Красноярские ученые впервые отследили историю заселения окрестностей Шира на основе донных отложений озера. Как повлияла колонизация русскими и активная курортная деятельность на водоем?

#НОВОСТИ

Донные осадки водоемов подобно кольцам деревьев аккумулируют информацию. Каждый год новый слой оседает на дне, сохраняя отпечатки важных исторических процессов. Изучив состав слоев, можно узнать о событиях, происходивших в ту или иную эпоху. 

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и СФУ впервые реконструировали историю заселения Шира при помощи биохимических данных в донных отложениях озера за последнее тысячелетие. 

Донные отложения Шира помогли ученым исследовать историю заселения Южной Сибири 1

Фото: Красноярский научный центр СО РАН

Количество органических веществ-индикаторов было выше в отложениях, соответствующих периодам повышенной антропогенной нагрузки: в период средневекового государства Енисейских Кыргызов, массовой колонизации русским населением и во время активизации курортной деятельности. 

В кишечнике человека и животных синтезируются специфические органические вещества станолы — результат переработки холестерина. Причем у человека синтезируется специфический станол, называемый копростанол. При попадании в водоем, они могут сохраняться в донных отложениях на протяжении тысячелетий и служить индикатором миграций древних народов.

Полученные результаты могут быть использованы для выявления исторической динамики присутствия человека на  территории и более точной оценки антропогенной нагрузки, а также для мониторинга эффективности работы очистных сооружений.

Наша работа является первым таким исследованием на территории Сибири. Исследование озерных отложений на предмет присутствия остатков фекальных соединений является одним из новейших направлений в палеолимнологии.  Увеличение доли этих веществ в самой нижней части озерного керна, соответствует времени существования государства енисейских кыргызов, достигшего наибольшего расцвета в 9-11 вв. н. э. Вероятно, в этот период численность населения могла быть выше, чем в последующие века, когда на данной территории наблюдался упадок после монгольского нашествия в начале 13 в. Следующий всплеск присутствия человека, регистрируемый по станолам, вероятно, можно объяснить увеличением количества населения в период активного освоения данной территории Российским государством в 17-19 вв. Современное увеличение содержания копростанола может быть связано с развитием курортной деятельности в 20 и 21 веках», — рассказал Денис Рогозин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН.

Читайте также: 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»Владимира Гомельского отстранили от комментирования матчей с участием БК «Енисей»
  • Анатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точноАнатолия Быкова увезли из Красноярска. Уже точно
  • Стало известно, кто занял место Александра Глискова во фракции ЛДПРСтало известно, кто занял место Александра Глискова во фракции ЛДПР
  • Экс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВОЭкс-вице-мэр Сосновоборска и политтехнолог погиб в зоне СВО
  • Наталья Варфоломеева: О работе на ВДНХ можно будет рассказывать внукамНаталья Варфоломеева: О работе на ВДНХ можно будет рассказывать внукам
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.