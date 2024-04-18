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Lamoda открыла первый магазин в Красноярске

Lamoda открыла первый магазин в Красноярске
Иллюстрация: freepik / freepik

Первая торговая точка находится на Взлетке в торговом комплексе «Командор» и будет работать под брендом Lamoda Sport.

#НОВОСТИ

Площадь магазина составляет 874 кв.м. Там представлена спортивная одежда и обувь таких брендов, как Adidas, PUMA, Reebok и других.

Сейчас в России магазины сети работают в основном в европейской части. Первые магазины открылись в конце 2023. Ранее в компании сообщали, что в ближайшие три года планируют открыть 300 магазинов спортивной одежды и обуви в более, чем 20 городах страны. Помимо Lamoda Sport и Lamoda Sport Outlet будут и другие форматы. Так, в Lamoda Sport Kids представят спортивную одежду и обувь для подростков и детей, а в Lamoda Sport Urban — для любителей уличного стиля.
 
Сумму инвестиций в открытие офлайн-магазинов в Lamoda не раскрывают.
 
В 2019 Lamoda уже пыталась выйти в розницу. Но первый магазин в Москве в итоге закрыли.

Справка

 
Онлайн-ретейлер Lamoda работает с 2011 года. Компанию основали немецкие предприниматели Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер, с 2014 она принадлежала сингапурской Global Fashion Group. В октябре 2022 годаGlobal Fashion Group договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу «Стокманна» Якову Панченко. Сделку закрыли в декабре 2023.
 

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Автор: Петр Савельев
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