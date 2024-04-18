Сеть магазинов «Кари» оштрафована в Красноярском крае
Роспотребнадзор края организовал проверку сети магазинов «Кари» в Красноярске, Канске и Норильске, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.
В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения — продажа товаров легкой промышленности, низковольтного оборудования, продукции для детей и подростков — без надлежащей маркировки.
Кроме того, обнаружено наличие различных веществ, превышающих нормы Технического регламента.
По результатам исследований, а также по заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы, в образце детских сандалий для девочек (модель JX23SS-1382-1) было обнаружено содержание хрома, превышающего норматив в 2 раза, что является нарушением требований Технического регламента и небезопасно для потребителей». — сообщает пресс-служба ведомства.
Роспотребнадзор выдал предписание ООО «КАРИ» о приостановке реализации небезопасной продукции с незамедлительным сроком исполнения. Товар был снят с реализации до вынесения постановления, а на сайте и в магазине была размещена информация об отзыве продукции.
Компания на этом основании просила о смягчении наказания, однако за выявленные нарушения ей назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.
Это не первое нарушение и наложенные административные санкции. DK.RU рассказывал ранее, что в 2016 проверка магазинов «Кари» в Красноярске, Заозерном, Канске, Норильске и Шарыпово закончилась также штрафами и предписаниями.
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