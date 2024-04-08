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Скандальные старатели из «Сисима» заплатили по экологическому счету

Скандальные старатели из «Сисима» заплатили по экологическому счету
Иллюстрация: t.me/krpronws

Компания мыла золото в Саянском районе и загрязнила реки. Ей присудили заплатить за причиненный вред. Ждать этого пришлось полгода.

#НОВОСТИ

Золотодобывающая артель «Сисим» заплатила 4,5 млн рублей за загрязнение рек Кан и Тукша (Саянский район), сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Проверку, по результатам которой на компанию наложили взыскание, проводили еще в октябре 2022. Тогда было выявлено, что старатели сбрасывают в реки сточные воды без предварительной очистки. К тому же, золото в указанном районе они добывали без согласования с Росрыболовством.

Анализ проб показал наличие загрязнения в водных объектах — количество допустимых концентраций по взвешенным веществам превышено в 39 раз», — рассказали в прокуратуре.

Размер ущерба, который деятельность «Сисима» причинила природе, оценили в 4,5 млн рублей.

Судебное решение, подтвердившее правоту доводов прокуратуры, было принято в октябре 2023. Сам же счет компания оплатила только сейчас.

Напомним, что в 2019, на прииске артели «Сисим» прорвало несколько кустарных дамб, в результате чего погибло погибло 20 человек. Виновными в происшествии признали гендиректора компании и еще двух ее специалистов. Все они получили реальные сроки.

Также случившееся привело к загрязнению рек Сейба и Сисим. Ущерб оценили в 363 млн рублей. После проверки, Роспотребнадзор назначил компенсацию в 180 млн рублей, которую артель выплатила в феврале 2021.

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Автор: Петр Савельев
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