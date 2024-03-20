Ройте могилы: проект крематория снова заморожен
Компания «Красноярский крематорий» бизнесмена Вадима Абдулина не смогла получить разрешение на строительство крематория в мэрии.
Один из первых проектов крематория был представлен в 2015 Виктором Суровцевым, инвестором строительства. Площадь участка, на котором планировалось возвести объект, составляла 5,2 га. Однако тогда депутаты Горсовета в ходе сессии не смогли одобрить проект строительства крематория рядом с кладбищем Бадалык.
В ходе многочисленных обсуждений требований к проекту было принято решение о проведении конкурса на строительство Красноярского крематория с колумбарием.
Из четырех проектов был выбран предложенный ООО «Красноярский крематорий».
Далее начались многочисленные злоключения.
В том же 2019 Прокуратура посчитала, что находящийся в собственности ООО «Красноярский крематорий» земельный участок в 139 «соток»:
- не соответствует предъявляемым санитарно-экологическим требованиям
- передан на полвека в аренду ООО «Красноярский крематорий» с нарушениями действующего законодательства РФ
Нарушения были выявлены после жалобы Вячеслава Дюкова, депутата Горсовета.
Мои коллеги, заведующие юридическими процессами, подтвердили правомерность решений администрации, поэтому будем дальше отстаивать свою позицию. В прокуратуру готовим ответ, в котором укажем свои обоснования, подтвердим планомерность проведенных процедур», — заявил он.
В октябре 2021 Сергей Еремин, мэр Красноярска на тот момент, выразил недоумение по поводу затягивания строительства в «бумажные проблемы», ведь ранее мэр дал 1 год для решения остро стоящей для сибирской столицы проблемы с захоронениями.
После настал черед одобрения следующим регулятором.
В начале февраля 2023 Роспотребнадзор одобрил проект санитарно-защитной зоны для крематория в Красноярске. Процесс утверждения длился с 2020.
К настоящему времени устранены все нарушения в части проектируемой санитарно-защитной зоны, которые ранее препятствовали получению такого заключения, необходимого для дальнейшей процедуры прохождения государственной экспертизы проектных материалов в соответствующих органах», — резюмировал тогда Дмитрий Горяева, глава ведомства края.
В марте 2023 Владислав Логинов, действующий глава Красноярска, рассказал, что
Уже в этом [2023] году инвестор может начать возведение объекта. Затягивание процесса связано с тем, что нужно собрать достаточно большое количество документов инвестору и представить их в ведомства, которые выдают разрешения на строительство».
После одобрения Роспотребнадзора свое слово должен был сказать Стройнадзор (Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края). Сообщений в СМИ о прохождении этого этапа не было, но поскольку пакет документов был подан в Департамент градостроительства мэрии, очевидно оно получено.
В декабре 2023 заявление на выдачу разрешения поступило в Администрацию Красноярска.
В администрацию города пришло заявление на выдачу разрешения на строительство. В течение следующей недели будет принято решение о выдаче разрешения», — прокомментировал мэр Логинов.
Крематорий — технически сложный объект и реализуется в Красноярске впервые. Требуется урегулировать немало вопросов, чем сейчас и занимается инвестор. В декабре [2023] департамент градостроительства рассмотрел пакет документов, представленный ООО «Красноярский крематорий». Специалисты выявили ряд замечаний к проектной документации, в том числе в части технических условий и постановки на кадастровый учет санитарно-защитной зоны», — цитируют ДЕЛА слова чиновников департамента.
Справка
Кремация во всем мире является одной из альтернатив захоронений, причем она дешевле традиционного метода. Для сравнения: в Новокузнецке кремируют 80% умерших, в Санкт-Петербурге и Москве — 65%. В Новосибирске крематорий действует с 2004, по подсчетам соседей крематорий позволил с момента запуска сэкономить как минимум шесть погостов. Там проведено 54 тыс. кремаций, для захоронения такого количества усопших потребовалась бы 350 га.
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