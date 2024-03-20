Ройте могилы: проект крематория снова заморожен

Компания «Красноярский крематорий» бизнесмена Вадима Абдулина не смогла получить разрешение на строительство крематория в мэрии.

Один из первых проектов крематория был представлен в 2015 Виктором Суровцевым, инвестором строительства. Площадь участка, на котором планировалось возвести объект, составляла 5,2 га. Однако тогда депутаты Горсовета в ходе сессии не смогли одобрить проект строительства крематория рядом с кладбищем Бадалык.

В ходе многочисленных обсуждений требований к проекту было принято решение о проведении конкурса на строительство Красноярского крематория с колумбарием.

Конкурс был проведен в 2019.

Из четырех проектов был выбран предложенный ООО «Красноярский крематорий».

Далее начались многочисленные злоключения.

В том же 2019 Прокуратура посчитала, что находящийся в собственности ООО «Красноярский крематорий» земельный участок в 139 «соток»:

не соответствует предъявляемым санитарно-экологическим требованиям

передан на полвека в аренду ООО «Красноярский крематорий» с нарушениями действующего законодательства РФ

Нарушения были выявлены после жалобы Вячеслава Дюкова, депутата Горсовета.

Владислав Логинов , первый заместитель главы Красноярска (на тот момент) защищал проект от претензий Прокуратуры.

Мои коллеги, заведующие юридическими процессами, подтвердили правомерность решений администрации, поэтому будем дальше отстаивать свою позицию. В прокуратуру готовим ответ, в котором укажем свои обоснования, подтвердим планомерность проведенных процедур», — заявил он.

В октябре 2021 Сергей Еремин, мэр Красноярска на тот момент, выразил недоумение по поводу затягивания строительства в «бумажные проблемы», ведь ранее мэр дал 1 год для решения остро стоящей для сибирской столицы проблемы с захоронениями.

После настал черед одобрения следующим регулятором.

В начале февраля 2023 Роспотребнадзор одобрил проект санитарно-защитной зоны для крематория в Красноярске. Процесс утверждения длился с 2020.

К настоящему времени устранены все нарушения в части проектируемой санитарно-защитной зоны, которые ранее препятствовали получению такого заключения, необходимого для дальнейшей процедуры прохождения государственной экспертизы проектных материалов в соответствующих органах», — резюмировал тогда Дмитрий Горяева, глава ведомства края.

В марте 2023 Владислав Логинов, действующий глава Красноярска, рассказал, что

Уже в этом [2023] году инвестор может начать возведение объекта. Затягивание процесса связано с тем, что нужно собрать достаточно большое количество документов инвестору и представить их в ведомства, которые выдают разрешения на строительство».

После одобрения Роспотребнадзора свое слово должен был сказать Стройнадзор (Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края). Сообщений в СМИ о прохождении этого этапа не было, но поскольку пакет документов был подан в Департамент градостроительства мэрии, очевидно оно получено.

В декабре 2023 заявление на выдачу разрешения поступило в Администрацию Красноярска.

В администрацию города пришло заявление на выдачу разрешения на строительство. В течение следующей недели будет принято решение о выдаче разрешения», — прокомментировал мэр Логинов.

Однако, не смотря на все одобрения, Департамент градостроительства заявление на выдачу разрешения на строительство не принял, так как в ПСД «нашли недочеты».

Крематорий — технически сложный объект и реализуется в Красноярске впервые. Требуется урегулировать немало вопросов, чем сейчас и занимается инвестор. В декабре [2023] департамент градостроительства рассмотрел пакет документов, представленный ООО «Красноярский крематорий». Специалисты выявили ряд замечаний к проектной документации, в том числе в части технических условий и постановки на кадастровый учет санитарно-защитной зоны», — цитируют ДЕЛА слова чиновников департамента.

Справка Ставшая в 2019 победителем конкурса на лучший проект компания «Красноярский крематорий», принадлежит предпринимателю Вадиму Абдулину. Он считается монополистом похоронного бизнеса на рынке Красноярска.

Кремация во всем мире является одной из альтернатив захоронений, причем она дешевле традиционного метода. Для сравнения: в Новокузнецке кремируют 80% умерших, в Санкт-Петербурге и Москве — 65%. В Новосибирске крематорий действует с 2004, по подсчетам соседей крематорий позволил с момента запуска сэкономить как минимум шесть погостов. Там проведено 54 тыс. кремаций, для захоронения такого количества усопших потребовалась бы 350 га.

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