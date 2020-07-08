«Норникель» не согласен с оценкой ущерба, которую представил Росприроднадзор

ПАО «ГМК «Норильский никель» сообщает, что оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счёт. Письмо об этом компания направила сегодня в Росприроднадзор», - говорится в сообщении на сайте компании.

Напомним, надзорное ведомство сообщило, что, по оценкам его экспертов, вред водным ресурсам Таймыра в результате разлива на ТЭЦ-3 дизельного топлива из аварийной емкости составил почти 148 млрд рублей, в частности, 147 046 011 000 рублей вред, нанесенный водным ресурсам, и 738 616 500 рублей вред, причиненный почвам. Компании предложено уплатить штраф добровольно.

«Норникель» считает неверными сами принципы установления ущерба. В частности, при расчете был использован максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл). Согласно сложившейся правоприменительной практике, такой коэффициент используется в случае, когда меры по ликвидации загрязнения применяются поздно или не при меняются вообще. Компания настаивает на том, что приступила к работам незамедлительно, а значит, коэффициент 5 неприменим.

Аргумент о необходимости применения максимального коэффициента Кдл к случаям загрязнения водных объектов нефтепродуктами в связи с их растворимостью также опровергается судебной практикой, считают в «Норникеле». Попавшее в водные объекты дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с водной поверхности. Также, по мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку их количество в водо-топливной смеси, загрязненном грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитаны до окончания работ по сбору.

При этом компания подтверждает готовность ликвидировать последствия аварии в полном объеме.

«Норникель» выражает готовность не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии в тесном взаимодействии с Росприроднадзором, другими государственными органами и организациями», - сказано в публичном заявлении.

По данным краевого управления МЧС, по состоянию на 8 июля активная фаза по сбору топливно-водяной смеси завершена, объемы собираемой смеси с каждым днём уменьшаются.

На сегодняшний день собрано топливно-водяной смеси 33401 куб.м, в места складирования на территории ТЭЦ-3 загрязненного поверхностного грунта вывезено 188502 т. Обработано сорбентом 140,2 км береговой линии, 271720 кв.м загрязненной территории. За предыдущие сутки к ликвидации ЧС привлечено 345 человек и 176 ед. техники, из них от МЧС России 11 человек и 3 ед. техники. Авиационная группировка составляет 2 воздушных судна», - сообщила DK.ru пресс-служба ведомства.

Отметим, что на совещании под руководством губернатора Красноярского края, которое состоялось 30 июня, и.о. руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Нетребко сообщил, что превышение предельно допустимой концентрации вредных вещества в водоемах Норильска к этому моменту значительно сократилось.

Анализ проб, собранный сразу после аварии, показывал превышение ПДК в десятки тысяч раз. В результате проведенных мероприятий по ликвидации последствий превышение на сегодняшний момент составляет от 14 ПДК (устье реки Далдыкан) до менее одного ПДК (это река Пясина) Соответственно, мы видим, что те меры, которые принимались – их было достаточно. На сегодняшний момент влияние на водные объекты практически блокировано», - цитирует Нетребко ТАСС.

Напомним, 29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 Норильска произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. Всего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Пока на территории Норильского промышленного района сохраняется режим ЧС федерального уровня. По оценкам МЧС, он может быть снят после перекачки топлива из реки. Как сообщил на совещании в правительстве Красноярского края 30 июня первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, собрано уже более 90% разлитого топлива, и сейчас компания готовится к следующему этапу – рекультивации почвы в районе ТЭЦ-3 и береговой линии реки Амбарной.