«Филип Моррис Интернэшнл» отчиталась о деятельности в области устойчивого развития в РФ
По итогам 2019 года общее число совершеннолетних пользователей электронной системы нагревания табака IQOS в России превысило 2,5 миллиона человек.
Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России представили «Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2019 год». Отчет подготовлен в соответствии со стандартами глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative Standards, GRI).
Более 15 лет назад наша компания начала инвестировать серьезные ресурсы в разработку продуктов с научно подтвержденным пониженным риском. Мы видим в этом возможность внести существенный вклад в решение проблемы общественного здоровья. После вывода такого продукта на российский рынок в 2015 году количество совершеннолетних курильщиков, отказывающихся от потребления обычных сигарет неуклонно растет», — сообщил Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис интернэшнл» в России и Беларуси.
По итогам 2019 года общее число совершеннолетних пользователей электронной системы нагревания табака IQOS в России превысило 2,5 млн человек, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с 2018 годом. По информации компании, более 70 % из этого числа сделали свой выбор в пользу системы, отказавшись от сигарет.
В соответствии с отчетом ФМИ, создание и продвижение электронной системы нагревания табака соответствует достижению 3 цели устойчивого развития ООН «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте» и содействует осуществлению Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах (РКБТ ВОЗ).
В рамках этого направления работ компания инвестирует в исследования и разработки, использует практики ответственного маркетинга и активно поддерживает меры по противодействию торговле нелегальной табачной продукцией.
Доля нелегальных сигарет на российском рынке табачной продукции в 2019 году составила 15,6 %.
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