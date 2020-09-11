Бар BRED PITTЬ Александра Белова откроется сегодня

Новый проект Александра Белова — бар BRED PITTЬ — откроется сегодня, 11 сентября. Об этом DK.RU рассказал сам Белов.

Вчера мы провели вечернику для своих, обкатали заведение, попробовали формат, и сегодня открываем его для всех», — сказал он.

Праздновать открытие бара будут два дня — в пятницу и субботу. Правда, особых мероприятий по этому поводу проходить не будет.

BRED PITTЬ будет работать на месте RV-бара, которым также владел Белов. Он (бар) ушел с клубной карты Красноярска во второй половине июля 2020 года.

Новое заведение будет меньше предшественника — от второго этажа владельцам пришлось отказаться. В итоге зал будет вмещать порядка 50 человек, плюс места за барной стойкой. Из особенностей: караоке и afterparty.

Размер вложений в переформатирование бара Александр Белов не раскрывает, говоря, что пока не посчитывал. Однако известно, что заведению полностью поменяли интерьер.

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