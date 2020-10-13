Черное море и Алтай — куда красноярцы поедут с кэшбэком
Второй этап программы туристического кэшбэка, разработанной Ростуризмом, стартует в октябре и продлится почти два месяца. Однако предпочтения красноярцев известны уже сейчас.
Самыми популярными российскими направления для отдыха с кэшбэком у жителей Красноярска стали Сочи, Москва и Белокуриха. Такие данные приводит Яндекс.Путешествия, который присоединился к программе стимулирования внутреннего туризма на основе анализа бронирования отелей с помощью сервиса.
В десятку самых популярных у красноярцев городов, помимо означенных, вошли: Ялта, Анапа, Санкт-Петербург, Новосибирск, Алушта, Кисловодск, Геленджик. Причем интерес к Москве, Белокурихе, Анапе и Новосибирску минимум в полтора раза выше, чем в среднем по крупным городам.
Напомним, что второй этап программы стимулирования внутреннего туризма, за счет возврата части расходов на туры по России, стартует 15 октября 2020 года и продлится до 5 декабря. Начислять кэшбэк будут по новым правилам. Так, его максимальный размер увеличили до 20% (но не более 20 тысяч рублей), а требование по минимальной цене убрали. Однако стоит помнить, что программа распространяется только на поездки, которые планируется совершить до 10 января 2021 года и оплачены они должны быть картой «МИР».