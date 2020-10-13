Черное море и Алтай — куда красноярцы поедут с кэшбэком

Самыми популярными российскими направления для отдыха с кэшбэком у жителей Красноярска стали Сочи, Москва и Белокуриха. Такие данные приводит Яндекс.Путешествия, который присоединился к программе стимулирования внутреннего туризма на основе анализа бронирования отелей с помощью сервиса.

В десятку самых популярных у красноярцев городов, помимо означенных, вошли: Ялта, Анапа, Санкт-Петербург, Новосибирск, Алушта, Кисловодск, Геленджик. Причем интерес к Москве, Белокурихе, Анапе и Новосибирску минимум в полтора раза выше, чем в среднем по крупным городам.