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Двухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре Красноярска

Двухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре Красноярска
Иллюстрация: Elitekrsk.ru

Согласно объявлению, это двухуровневый лофт на пр. Мира, занимающий 6-й и 7-й этажи. Общая площадь объекта — 220 квадратных метров.

#НОВОСТИ

Окна квартиры выходят на исторический центр города и Покровскую церковь на ул. Сурикова. Стоимость квартиры — 29 миллионов рублей.

Уникальность квартиры — в 6 метрах высоты потолка в гостиной и витражом во всю стену. Отделка и обстановка выполнены в стиле лофт, по проекту дизайнера. Квартира оснащена всем необходимым, после ремонта в квартире постоянно не проживали. В отделке использован настоящий винтажный кирпич 30-х годов прошлого века. Шикарный пол из массива дуба. Большая часть мебели выполнена по индивидуальному заказу, — говорится в объявлении на сайте «Элитный Красноярск».

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