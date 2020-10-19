Двухэтажный лофт за 29 млн рублей продается в центре Красноярска

Окна квартиры выходят на исторический центр города и Покровскую церковь на ул. Сурикова. Стоимость квартиры — 29 миллионов рублей.

Уникальность квартиры — в 6 метрах высоты потолка в гостиной и витражом во всю стену. Отделка и обстановка выполнены в стиле лофт, по проекту дизайнера. Квартира оснащена всем необходимым, после ремонта в квартире постоянно не проживали. В отделке использован настоящий винтажный кирпич 30-х годов прошлого века. Шикарный пол из массива дуба. Большая часть мебели выполнена по индивидуальному заказу, — говорится в объявлении на сайте «Элитный Красноярск».

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