Семейный центр «Астрея» открывается на Взлетке

Как рассказала основатель Семейного центра Наталья Герасимова, из-за карантинных ограничений маленьких гостей и их родителей будут принимать группами в течение дня.

Открытие назначено на 26 декабря. Центр расположился на улице Весны, 25. О планах по расширению центра стало известно еще в августе, тогда же «Астрея» занялась поисками подходящего помещения. За время ремонта новые сотрудники прошли обучение и освоили программы и методики, по которым ведется преподавание. На Взлетке будут работать с дошкольниками, а центр на улице Железнодорожников полностью отдадут под занятия с детьми школьного возраста.

Выбор места Наталья Герасимова объяснила запросами клиентов.

На мой взгляд, сейчас лучшее время для развития: все попробовали, что такое дистанционное обучение, поняли роль учителя в образовательном процессе, возможности частных школ. Осознали, что подготовка ребенка к школе – это отдельная работа, требующая специальных знаний, особенное речевое развитие. Поэтому мы решили расширяться», - пояснила Наталья Герасимова.

В день открытия для гостей от 0 до 6 лет будет организован квест, новогодняя елка, подарки и фотозона.

Отметим, что Наталья Герасимова и Семейный центр «Астрея» вошли в тройку лидеров в номинации «Частное образование» премии «Человек года-2020».