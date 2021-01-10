Глава Тасеевского района скончался от коронавируса

В красноярской больнице от коронавирусной инфекции скончался Олег Никаноров, глава Тасеевского района Красноярского края. Ему было 53 года.

Глава региона Александр Усс выразил соболезнования родным и близким Олега Анатольевича. Текст опубликован на официальном сайте правительства Красноярского края.

Коренной сибиряк, настоящий патриот, тонко чувствующий родную землю. До прихода в органы муниципального управления Олег Анатольевич замечательно проявлял себя в системе образования. Был „Учителем года“. Затем, получив поддержку земляков-тасеевцев, более 15 лет руководил районом, активно занимался благоустройством, уделял особое внимание развитию экономики, истории и культуре малой родины. Его ценили за профессионализм, разносторонние знания и чуткое отношение к людям. Светлая память об Олеге Анатольевиче Никанорове навсегда сохранится в наших сердцах», — приводит слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Добавим, Олег Никаноров родился 2 октября 1967 года в Тасеевском районе. Закончил педагогический вуз. В 2001 году начал политическую карьеру, избравшись депутатом Тасеевкого райсовета. В мае 2005 года стал главой Тасеевского района. Затем дважды переизбирался: в 2010 и 2015 годах.

Также известно, что в ноябре жители Тасеевского района жаловались на недостаточную организацию работы в местном ковидном госпитале, 23 ноября председатель сельсовета Лидия Соловьёва объявила сбор средств на кислород, тесты и средства индивидуальной защиты для больницы.

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