Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.01
73,87
90,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Глава Тасеевского района скончался от коронавируса

Глава Тасеевского района скончался от коронавируса
Иллюстрация: yandex

В красноярской больнице от коронавирусной инфекции скончался Олег Никаноров, глава Тасеевского района Красноярского края. Ему было 53 года.

#НОВОСТИ

Глава региона Александр Усс выразил соболезнования родным и близким Олега Анатольевича. Текст опубликован на официальном сайте правительства Красноярского края.

Коренной сибиряк, настоящий патриот, тонко чувствующий родную землю. До прихода в органы муниципального управления Олег Анатольевич замечательно проявлял себя в системе образования. Был „Учителем года“. Затем, получив поддержку земляков-тасеевцев, более 15 лет руководил районом, активно занимался благоустройством, уделял особое внимание развитию экономики, истории и культуре малой родины. Его ценили за профессионализм, разносторонние знания и чуткое отношение к людям. Светлая память об Олеге Анатольевиче Никанорове навсегда сохранится в наших сердцах», — приводит слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Добавим, Олег Никаноров родился 2 октября 1967 года в Тасеевском районе. Закончил педагогический вуз.  В 2001 году начал политическую карьеру, избравшись депутатом Тасеевкого райсовета. В мае 2005 года стал главой Тасеевского района. Затем дважды переизбирался: в 2010 и 2015 годах.

Также известно, что в ноябре жители Тасеевского района жаловались на недостаточную организацию работы в местном ковидном госпитале, 23 ноября председатель сельсовета Лидия Соловьёва объявила сбор средств на кислород, тесты и средства индивидуальной защиты для больницы.

По теме

 

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Где ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в КрасноярскеГде ели, спали и парились ведущие «Орла и Решки» в Красноярске
  • На горнолыжной базе в Норильске сошла лавина. Есть погибшиеНа горнолыжной базе в Норильске сошла лавина. Есть погибшие
  • Скончался создатель «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей ТрубниковСкончался создатель «Рецептов бабушки Агафьи» Андрей Трубников
  • Парковку у гостиницы «Колос» в центре Красноярска собираются застроитьПарковку у гостиницы «Колос» в центре Красноярска собираются застроить
  • Красноярцев обязали проходить тест на COVID-19 при въезде в БурятиюКрасноярцев обязали проходить тест на COVID-19 при въезде в Бурятию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.