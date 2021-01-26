СМИ нашли источник благосостояния Владимира Егорова

Life.ru изучил историю основных контрактов строительной компании «Сибиряк», которой владеет Владимир Егоров. Именно госзаказы, по версии издания, стали основой благосостояния бизнесмена.

Информационный ресурс Life.ru опубликовал результаты расследования источников благосостояния, пожалуй, богатейшего строителя Красноярского края Владимира Егорова. Если верить выводам издания, то корень его лежит в госзаказах, которые бизнесмен получал от местных чиновников. Прямых выводов об аффилированности Егорова и его компании «Сибиряк» с власть имущими издание не делает, но намекает на нее.

К примеру, по данным Life.ru, именно контракт на достройку учебного комплекса СФУ — первый в истории компании госзаказ — стал для «Сибиряка» и Егорова отправной точкой на пути к богатству. Стоимость того контракта была не велика — всего 60 млн рублей.

Только за последние четыре года Егоров получил от университета заказы почти на восемь миллиардов рублей. Из них около пяти миллиардов — на строительство студенческих городков-общежитий. Остальные контракты касались возведения многофункционального спортивного центра и забора перед Универсиадой 2019 года», — пишет издание.

Life полагает, что после избрания президента СФУ Александра Усса на пост губернатора Красноярского края «Сибиряк» стал «главным застройщиком региона», получив в ряду прочего ряд контрактов на строительство объектов универсиады.

Издание также видит связь Егорова с мэром Красноярска Сергеем Ерёминым, в пользу которого на выборах градоначальника, бизнесмен-кандидат (Егоров тоже претендовал на этот пост) передал свои голоса, отозвав свою кандидатуру.