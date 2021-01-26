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СМИ нашли источник благосостояния Владимира Егорова

СМИ нашли источник благосостояния Владимира Егорова
Иллюстрация: ksonline.ru

Life.ru изучил историю основных контрактов строительной компании «Сибиряк», которой владеет Владимир Егоров. Именно госзаказы, по версии издания, стали основой благосостояния бизнесмена.

#НОВОСТИ
Информационный ресурс Life.ru опубликовал результаты расследования источников благосостояния, пожалуй, богатейшего строителя Красноярского края Владимира Егорова. Если верить выводам издания, то корень его лежит в госзаказах, которые бизнесмен получал от местных чиновников. Прямых выводов об аффилированности Егорова и его компании «Сибиряк» с власть имущими издание не делает, но намекает на нее.
 
К примеру, по данным Life.ru, именно контракт на достройку учебного комплекса СФУ — первый в истории компании госзаказ — стал для «Сибиряка» и Егорова отправной точкой на пути к богатству. Стоимость того контракта была не велика — всего 60 млн рублей.
Только за последние четыре года Егоров получил от университета заказы почти на восемь миллиардов рублей. Из них около пяти миллиардов — на строительство студенческих городков-общежитий. Остальные контракты касались возведения многофункционального спортивного центра и забора перед Универсиадой 2019 года», — пишет издание.
Life полагает, что после избрания президента СФУ Александра Усса на пост губернатора Красноярского края «Сибиряк» стал «главным застройщиком региона», получив в ряду прочего ряд контрактов на строительство объектов универсиады.
 
Издание также видит связь Егорова с мэром Красноярска Сергеем Ерёминым, в пользу которого на выборах градоначальника, бизнесмен-кандидат (Егоров тоже претендовал на этот пост) передал свои голоса, отозвав свою кандидатуру.
 
Изучить историю госконтрактов «Сибиряка», Life решил после истории с мошенничеством при поставках медоборудования для Красноярской краевой больницы, проектом реконстукции которой занималась компания Владимира Егорова. По этому поводу в клинике недавно прошли обыски, а отвечавшего за поставки субподрядчика «Сибиряка» отправили под домашний арест. Застройщик в интервью «7 каналу» назвал это дело заказным.
Автор: Евгений Волошинский
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