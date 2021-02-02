Бар BRED PITTЬ снова открывается в Красноярске

Заведение закрылось после очередных антиковидных ограничений. В феврале Александр Белов обещает вернуть его на барную карту города. Правда, о режиме работы пока говорит неохотно.

Красноярский бар BRED PITTЬ вернется к полномасштабной работе 12 февраля. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.

Напомним, что BRED PITTЬ открылся в Красноярске на месте RV-бара совсем недавно — в сентябре 2020 года. Но, не проработав и двух месяцев, закрылся — после ограничения времени работы общепита до 23:00, рентабельность бара оказалась угрожающе низкой.

Как рассказал DK.RU владелец заведения Александр Белов, теперь есть надежда на изменение ситуации.

В преддверии 23 февраля и 8 марта мы надеемся на подвижки в этом вопросе, поэтому и решили открыться», — говорит он.

Начинать работу вновь открывшийся BRED PITTЬ будет в 18:00. А вот до какого времени его двери будут открыты для гостей, Белов пока не говорит — все будет зависеть от действий власть имущих.