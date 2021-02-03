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Все лучшее - детям: красноярских школьников снова пускают в ТЦ без родителей

ТРЦ "Планета". Красноярск
ТРЦ "Планета". Красноярск. Иллюстрация: krasmetro.media

Губернатор Усс дал разрешение детям до 14 лет посещать торговые центры. Ранее для детей был установлен запрет на посещение ТРЦ и общепита без сопровождения родителей.

#НОВОСТИ

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Согласно изменениям, детям до 14 лет будет разрешен доступ в торгово-развлекательные центры и рестораны быстрого питания и самообслуживания без сопровождения родителей», — сообщает пресс-служба администрации региона.

Сообщается, что снижение накала ограничетельных мер связано с падением заболеваемости, — суточный прирост заражений ковидом в крае снизился до 0,5%, также освободилась значительная часть коечного фонда.

Напомним, в Красноярском крае под запретом остается сейчас работа ночных клубов, а заведения общепита закрываются в 23 часа. Депутаты Горсовета Красноярска подготовили обращение губернатору Уссу с просьбой снять данное ограничение.

Ранее губернатор разрешил доступ зрителей на спортивные мероприятия и матчи профессиональных команд. Кроме того, снова работают дома народного творчества, центры культурного развития, дворцы и дома культуры, а также клубы.

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19.01.2021
Новости ДК
Красноярск

 

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