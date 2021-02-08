Подозреваемые по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске отправили в СИЗО
Задержаны они были днем ранее. Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего произошел пожар, который унес жизни четырех человек.
Директор компании «Автотрейд-КСК» и начальник ее административно-хозяйственного отдела заключены под стражу. Такое решение принял суд, сообщают в Следственном комитете по Красноярскому краю. Они проходят по уголовным делам, возбужденным после пожара на складе компании.
Напомним, что возгорание произошло утром 3 февраля 2020 года. В пожаре, которому был присвоен третий ранг сложности, погибло четыре человека — сотрудник компании и трое искавших его бойцов службы газодымозащиты краевого МЧС. По этому факту возбуждено два уголовных дела — по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека).
Подозреваемых по этим делам задержали 5 февраля. Как сообщают в Следкоме, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.