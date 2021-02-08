Подозреваемые по делу о пожаре на складе автозапчастей в Красноярске отправили в СИЗО

Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Задержаны они были днем ранее. Их подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего произошел пожар, который унес жизни четырех человек.