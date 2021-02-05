Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.02
75,11
89,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Руководители «Автотрейд» арестованы после пожара

Сгоревший дотла склад "Автотрейд"
Сгоревший дотла склад "Автотрейд". Иллюстрация: top4man.ru

В ходе расследования причин пожара со смертельным исходом в Красноясрке на складах компании «Автотрейд» задержаны директор и руководитель АХО.

#НОВОСТИ

Директор и руководитель административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности, — сообщает следственное управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, возгорание на складе «Автотрейд» на ул. Калинина в Красноярске случилось утром 3 февраля. Пожару была присвоена третья категория сложности.

После появления информации об оставшемся в огне сотруднике склада, в помещение вошли спасатели МЧС пятью звеньями. Одна группа в какой-то момент перестала выходить на связь. После того, как обрушилась крыша здания, стали говорить о гибели группы спасателей. Согласно данным радиообмена, пожарные могли быть дезориентированы густым дымом. Вечером этого же дня было найдено тело сотрудника склада, тела спасателей обнаружили ночью.

Возбуждены дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека). Расследование продолжается: проводятся судебные экспертизы, следователи допрашивают свидетелей.

По теме

 

Автор: Стас
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Один из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в КрасноярскеОдин из складов автозапчастей компании «Автотрейд» горит в Красноярске
  • В пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарныхВ пожаре на складе автозапчастей в Красноярске погибло трое пожарных
  • В Красноярске смягчили ограничения по коронавирусуВ Красноярске смягчили ограничения по коронавирусу
  • Виновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствиеВиновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствие
  • Красноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотностьКрасноярских предпринимателей зовут бесплатно повысить юридическую грамотность
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.