Руководители «Автотрейд» арестованы после пожара
В ходе расследования причин пожара со смертельным исходом в Красноясрке на складах компании «Автотрейд» задержаны директор и руководитель АХО.
Директор и руководитель административно-хозяйственного отдела ООО «Автотрейд-КСК» подозреваются в нарушении требований пожарной безопасности, — сообщает следственное управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Напомним, возгорание на складе «Автотрейд» на ул. Калинина в Красноярске случилось утром 3 февраля. Пожару была присвоена третья категория сложности.
После появления информации об оставшемся в огне сотруднике склада, в помещение вошли спасатели МЧС пятью звеньями. Одна группа в какой-то момент перестала выходить на связь. После того, как обрушилась крыша здания, стали говорить о гибели группы спасателей. Согласно данным радиообмена, пожарные могли быть дезориентированы густым дымом. Вечером этого же дня было найдено тело сотрудника склада, тела спасателей обнаружили ночью.
Возбуждены дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это по неосторожности повлекло смерть человека). Расследование продолжается: проводятся судебные экспертизы, следователи допрашивают свидетелей.
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