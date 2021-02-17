Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.02
73,76
89,08
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Госдума обложит криптовалюты налогами

Госдума обложит криптовалюты налогами
Иллюстрация: Дзен

Государственная дума Российской федерации в первом чтении одобрила законопроект о внесении поправок в налоговый кодекс, которые конкретизируют механизм налогообложения криптовалют.

#НОВОСТИ

Согласно списку поправок, «цифровые валюты» будут считаться «неамортизируемым имуществом», кроме того, вводится схема учета рыночной стоимости криптовалют, — сообщает Регнум.

Если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму 600 тыс. рублей, то устанавливается «обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы о праве распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на кошельках, обороте средств и остатке».

За неуплату налога от прибыли, полученные с использованием криптовалюты, предусматривается штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога. Штраф 50 тыс. рублей за сокрытие информации о гражданско-правовых сделках с криптовалютой.

Однако, данный законопроект находится в активной фазе разработки и окончательный вариант планируется представить в конце весны текущего года.

По теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Русгидро» готовится к переезду в Красноярск«Русгидро» готовится к переезду в Красноярск
  • Красноярский экономический форум в 2021 году пройдет в апрелеКрасноярский экономический форум в 2021 году пройдет в апреле
  • Один из лучших шеф-поваров России даст гала-ужин в КрасноярскеОдин из лучших шеф-поваров России даст гала-ужин в Красноярске
  • Два красноярских ресторана признали одними из лучших в РоссииДва красноярских ресторана признали одними из лучших в России
  • Угольному кластеру на Таймыре купят 28 ледовых судовУгольному кластеру на Таймыре купят 28 ледовых судов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.