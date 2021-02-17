Госдума обложит криптовалюты налогами
Государственная дума Российской федерации в первом чтении одобрила законопроект о внесении поправок в налоговый кодекс, которые конкретизируют механизм налогообложения криптовалют.
Согласно списку поправок, «цифровые валюты» будут считаться «неамортизируемым имуществом», кроме того, вводится схема учета рыночной стоимости криптовалют, — сообщает Регнум.
Если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму 600 тыс. рублей, то устанавливается «обязанность налогоплательщиков сообщать в налоговые органы о праве распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на кошельках, обороте средств и остатке».
За неуплату налога от прибыли, полученные с использованием криптовалюты, предусматривается штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога. Штраф 50 тыс. рублей за сокрытие информации о гражданско-правовых сделках с криптовалютой.
Однако, данный законопроект находится в активной фазе разработки и окончательный вариант планируется представить в конце весны текущего года.
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