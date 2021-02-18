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«Максимилианс» в Красноярске возвращается к работе

«Максимилианс» в Красноярске возвращается к работе
Иллюстрация: vk.com/maximilians_krs

Ресторан не работал больше двух месяцев. Закрылся он после введения тотального запрета на массовые мероприятия в заведениях общепита. Ожидалось, что в прошлом году он окупит вложения в открытие.

#НОВОСТИ
Красноярский ресторан «Максимилианс» снова откроется 19 февраля 2021 года. Об этом заведение сообщило в соцсетях и на своем сайте.
В первый вечер особых мероприятий не будет. Но уже 20 февраля вернется тематическая составляющая. Других подробностей выяснить не удалось.
 
Как рассказали DK.RU в ресторане, закрылся он 1 декабря 2020 года — ровно через неделю после того, как указом губернатора края, в целях сдерживания пандемии COVID-19, был введен запрет на проведения любых массовых мероприятий (включая корпоративы, свадьбы и юбилеи) в заведениях общепита.
 
Насколько, спустя более двух месяцев вынужденного простоя, укомплектован штат «Максимилианса», выяснить не удалось. Однако на сайте ресторана размещено 12 вакансий, среди которых менеджер заведения, бармен, повар, официант и другие.
 
Напомним, что ресторан «Максимилианс» открылся в Красноярске в октябре 2015 года. В него было вложено порядка $5 млн. Планировалось, что окупиться он к октябрю 2020-го.
 
Автор: Евгений Волошинский
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