«Максимилианс» в Красноярске возвращается к работе

Ресторан не работал больше двух месяцев. Закрылся он после введения тотального запрета на массовые мероприятия в заведениях общепита. Ожидалось, что в прошлом году он окупит вложения в открытие.

Красноярский ресторан «Максимилианс» снова откроется 19 февраля 2021 года. Об этом заведение сообщило в соцсетях и на своем сайте.

В первый вечер особых мероприятий не будет. Но уже 20 февраля вернется тематическая составляющая. Других подробностей выяснить не удалось.

Как рассказали DK.RU в ресторане, закрылся он 1 декабря 2020 года — ровно через неделю после того, как указом губернатора края, в целях сдерживания пандемии COVID-19, был введен запрет на проведения любых массовых мероприятий (включая корпоративы, свадьбы и юбилеи) в заведениях общепита.

Насколько, спустя более двух месяцев вынужденного простоя, укомплектован штат «Максимилианса», выяснить не удалось. Однако на сайте ресторана размещено 12 вакансий , среди которых менеджер заведения, бармен, повар, официант и другие.