«Разрезуголь» совместно с Китаем займутся добычей угля в Забайкалье

Компания «Разрезуголь», совместное предприятие угольной корпорации Китая и холдинга En+, зарегистрировалась в качестве резидента территории опережающего развития Забайкалья.

В рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», объем инвестиций в строительство разреза по добыче каменного угля открытым способом составит более 20 млрд рублей. Выход предприятия на проектную мощность 5 млн тонн в год планируется с 2024 по 2027 годы. Будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест.

Близкое расположение к промышленным зонам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые будут являться основными потребителями, позволит добиться максимальной операционной эффективности проекта. Добытый уголь также будет поставляться для нужд энергетики и ЖКХ Забайкальского края», — прокомментировал Эдуард Иващенко, гендиректор компании «Разрезуголь».

Сейчас ведутся работы по подготовке ПСД для начала строительства угольного предприятия, автомобильной дороги и приемоотправочного парка с углепогрузочным терминалом ж/д станции «Зашулан-Угольная» с примыканием к путям общего пользования станции Гыршелун ОАО «РЖД».

Лицензию на Зашуланское месторождение ООО «Разрезуголь» получило в 2014 году. С этого времени на участке проведена доразведка с увеличением запасов до 663 млн т угля. Добыча началась в 2016 году. Однако при плановой мощности 1 млн тонн в год добывается только около 200 тыс. тонн. Потребности самого района составляют менее 20 тыс. тонн, остальное сырье экспортируется.

Справка

По данным управляющей компании ТОР «Забайкалье» (дочернее общество АО «КРДВ»), число реализуемых проектов на ТОР «Забайкалье» достигло 19 с общим объемом заявленных инвестиций в размере свыше 173,5 млрд рублей и планами создания 7 379 новых рабочих мест.

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