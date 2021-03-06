Объявлен федеральный тендер на поиск рудного золота в Красноярье и Приангарье

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) объявил тендер на проведение поисковых работ на рудное золото в Красноярском крае и Иркутской области.

Заявки на участие принимаются до 29 марта. Выполнение работ — до конца 2023 года. Финансирование будет осуществляться из средств федерального бюджета, — сообщает «Вестник золотопромышленника».

● Гаревская площадь Енисейского кряжа располагается в Красноярском крае, включают участки Ивановский и Междуречный. Необходимо составить и утвердить проектную документацию, провести геолого-экономическую оценку ресурсов золота категорий Р1 и P2, разработать рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам. Площадь участка — 70 кв км. Начальная (максимальная) цена контракта — 323 млн рублей.

● Альтыликанская площадь в Иркутской области (Мамско-Чуйский район). Необходимо выполнить локализацию и предварительную оценку прогнозных ресурсов рудного золота, разработать рекомендаций по дальнейшим ГРР. Ожидаемый результат ресурсов по Р1 — 5 тонн золота, Р2 — 60 тонн. Площадь участка — 60 кв км. Начальная (максимальная) цена — 252,13 млн рублей.

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