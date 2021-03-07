Праймериз «Единой России» проведут онлайн

В этом году решено из-за пандемии коронавируса праймериз партии власти провести большей частью в онлайн режиме.

Сообщается, что кандидаты будут иметь возможность регистрации с середины марта до конца апреля. Голосование пройдет с 24 по 30 мая – для интернет-голосования избирателям необходимо идентифицироваться через портал Госуслуги.

Руководство «Единой России» считает, что именно проведение предварительных выборов по максимально открытой модели позволит обеспечить процедуре максимальную открытость.

Рассчитываем на то, что предварительное голосование станет традиционным этапом, на котором не только определятся наиболее эффективные кандидаты, но и в диалоге с избирателями будет сформирована партийная программа. Мы адаптируем технологию проведения праймериз под ограничения, связанные с пандемией для того, чтобы обеспечить безопасность всех процедур политической конкуренции кандидатов и их общения с избирателями», – считает Алексей Додатко, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

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