Бодрость вне закона: депутаты ЗС вводят штрафы за продажу энергетиков

Новую законодательную инициативу депутаты краевого парламента обсудили на комитете по безопасности и защите прав граждан.

За продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним может быть установлена ответственность в виде штрафа.

Напомним, ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним на территории региона были введены еще в апреле 2016 года. Но при этом продавцы напитков «не несли никакой ответственности».

Штрафы необходимо ввести для того, чтобы усилить меры защиты детей от развития пагубного пристрастия к энергетическим напиткам, — поясняет Анатолий Самков, председатель комитета.

Предлагается накладывать штраф за каждый факт продажи от 0,5 до 1,5 тыс. рублей — для физлица, от 2 до 3 тыс. рублей — должностным лицам, от 15 до 30 тыс. рублей — для юридических.

Решением комитета законопроект поддержан для принятия в первом чтении.