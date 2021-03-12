Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.03
73,49
87,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бодрость вне закона: депутаты ЗС вводят штрафы за продажу энергетиков

Бодрость вне закона: депутаты ЗС вводят штрафы за продажу энергетиков
Иллюстрация: pikabu.ru

Новую законодательную инициативу депутаты краевого парламента обсудили на комитете по безопасности и защите прав граждан.

#НОВОСТИ

За продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним может быть установлена ответственность в виде штрафа.

Напомним, ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним на территории региона были введены еще в апреле 2016 года. Но при этом продавцы напитков «не несли никакой ответственности».

Штрафы необходимо ввести для того, чтобы усилить меры защиты детей от развития пагубного пристрастия к энергетическим напиткам, — поясняет Анатолий Самков, председатель комитета.

Предлагается накладывать штраф за каждый факт продажи от 0,5 до 1,5 тыс. рублей — для физлица, от 2 до 3 тыс. рублей — должностным лицам, от 15 до 30 тыс. рублей — для юридических. 

Решением комитета законопроект поддержан для принятия в первом чтении.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске продается одна из самых больших квартир в РоссииВ Красноярске продается одна из самых больших квартир в России
  • Левобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-СолнечногоЛевобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-Солнечного
  • Начальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогуНачальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу
  • Что делали бизнес-леди на «весеннем шабаше» (ФОТО ВИДЕО)Что делали бизнес-леди на «весеннем шабаше» (ФОТО ВИДЕО)
  • «Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу«Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.