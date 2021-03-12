«Новая волна» коронавируса ожидается этой весной

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом, который ожидается уже в этом весеннем месяце.

Однако третья волна не будет столь же интенсивной, как вторая. Скажется иммунизация населения. Всплеска заболеваемости красноярские медики ждут в марте и апреле, при этом он будет плавным и управляемым. По мнению министра, у краснояцев уже сформировался определенный иммунитет.

В первую очередь, за счет большого количества людей, которые перенесли эту инфекцию — потому что привилось пока еще небольшое количество граждан», — сказал г-н Немик.

Также министр отметил подготовленность красноярских врачей к всплеску заболеваемости коронавирусом. За год работы ковидных госпиталей, постоянных и временных, медики края накопили значительный опыт в противостоянии болезни.