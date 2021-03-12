Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.03
73,50
87,79
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Новая волна» коронавируса ожидается этой весной

«Новая волна» коронавируса ожидается этой весной
Иллюстрация: premiere.media

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом, который ожидается уже в этом весеннем месяце.

#НОВОСТИ

Однако третья волна не будет столь же интенсивной, как вторая. Скажется иммунизация населения. Всплеска заболеваемости красноярские медики ждут в марте и апреле, при этом он будет плавным и управляемым. По мнению министра, у краснояцев уже сформировался определенный иммунитет. 

В первую очередь, за счет большого количества людей, которые перенесли эту инфекцию — потому что привилось пока еще небольшое количество граждан», — сказал г-н Немик.

Также министр отметил подготовленность красноярских врачей к всплеску заболеваемости коронавирусом. За год работы ковидных госпиталей, постоянных и временных, медики края накопили значительный опыт в противостоянии болезни.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске продается одна из самых больших квартир в РоссииВ Красноярске продается одна из самых больших квартир в России
  • Левобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-СолнечногоЛевобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-Солнечного
  • Начальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогуНачальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу
  • «Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу«Дал трещину» — новый спорткомплекс СФУ закрыли на экспертизу
  • Нескольким авиакомпаниям разрешили летать из Красноярска за рубежНескольким авиакомпаниям разрешили летать из Красноярска за рубеж
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.