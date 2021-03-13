Красноярск обзаведется новой фотозоной и смотровой площадкой

Губернатор Усс рассказал, что на въезде в Красноярск появится фотозона, а в скором времени в краевой столице откроют новую смотровую площадку.

Развилка, где одна дорога уходит влево, на восток, а другая в город на Калинина, будет реконструирована. Там уже ведутся соответствующие работы. Обязательно предусмотрим хорошее место для того, чтобы можно было бы и остановиться, и сфотографироваться, — рассказал руководитель региона.

Также губернатор сообщил, что на наверху Николаевской сопки совсем скоро откроется смотровая площадка.

Оттуда будет открываться вид, как на город, так и в сторону Дивногорска, с мощной нашей природой, Столбами, Енисеем и Гремячей гривой».

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