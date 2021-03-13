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Красноярск обзаведется новой фотозоной и смотровой площадкой

Красноярск обзаведется новой фотозоной и смотровой площадкой
Иллюстрация: Twitter

Губернатор Усс рассказал, что на въезде в Красноярск появится фотозона, а в скором времени в краевой столице откроют новую смотровую площадку.

#НОВОСТИ

Развилка, где одна дорога уходит влево, на восток, а другая в город на Калинина, будет реконструирована. Там уже ведутся соответствующие работы. Обязательно предусмотрим хорошее место для того, чтобы можно было бы и остановиться, и сфотографироваться, — рассказал руководитель региона.

Также губернатор сообщил, что на наверху Николаевской сопки совсем скоро откроется смотровая площадка.

Оттуда будет открываться вид, как на город, так и в сторону Дивногорска, с мощной нашей природой, Столбами, Енисеем и Гремячей гривой».

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Губернатор Усс оценил обратную связь в интернете, но так и не ответил подписчикам

Глава региона завел аккаунты еще в двух социальных сетях – из-за «таких форматов общения и такой обратной связи», которой больше нет нигде. Год назад у губернатора появился аккаунт в Инстаграме.

10.03.2021
Новости ДК
Красноярск

 

Автор: Петр Савельев
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