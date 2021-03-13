Красноярск обзаведется новой фотозоной и смотровой площадкой
Губернатор Усс рассказал, что на въезде в Красноярск появится фотозона, а в скором времени в краевой столице откроют новую смотровую площадку.
Развилка, где одна дорога уходит влево, на восток, а другая в город на Калинина, будет реконструирована. Там уже ведутся соответствующие работы. Обязательно предусмотрим хорошее место для того, чтобы можно было бы и остановиться, и сфотографироваться, — рассказал руководитель региона.
Также губернатор сообщил, что на наверху Николаевской сопки совсем скоро откроется смотровая площадка.
Оттуда будет открываться вид, как на город, так и в сторону Дивногорска, с мощной нашей природой, Столбами, Енисеем и Гремячей гривой».
По теме
Губернатор Усс оценил обратную связь в интернете, но так и не ответил подписчикам
Глава региона завел аккаунты еще в двух социальных сетях – из-за «таких форматов общения и такой обратной связи», которой больше нет нигде. Год назад у губернатора появился аккаунт в Инстаграме.
-
Все лучшее - детям: красноярских школьников снова пускают в ТЦ без родителей
Губернатор Усс дал разрешение детям до 14 лет посещать торговые центры. Ранее для детей был установлен запрет на посещение ТРЦ и общепита без сопровождения родителей.03.02.2021Новости ДККрасноярск
-
На инфраструктуру Красноярска хотят занять почти 30 млрд рублей с помощью облигаций
Эти деньги, вероятно, пойдут на дороги и сети в Октябрьском районе и «Солонцах-2». Сейчас вопрос дорабатывается с федеральными структурами, но власти полны оптимизма.26.01.2021Новости ДККрасноярск