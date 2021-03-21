КЭФ одновременно пройдет на московских и зарубежных площадках
Ряд экспертных студий Красноярского экономического форума будут организованы в Москве и зарубежных странах. Дискуссии пройдут в виде прямых включений.
Таким образом КЭФ теперь будет «дислоцироваться» не только в Красноярске, но и Москве, Берлине и Сингапуре. Экспертные студии в этих городах организованы с помощью российских торгпредств. Модераторами выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики д-р Кристиана Шухарт и торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.
Трансляция будет вестись в интернете, на телеканалах, поэтому мы понимаем, что несмотря на уменьшенное количество офлайн-участников аудитория форума вырастет. Также на форуме будут работать еще некоторые нововведения – виртуальные экспозиции, площадки виртуальной реальности. Для гостей и экспертов мы предложим новые инструменты коммуникации, поэтому в этом году форум значительно обновится», – рассказывает Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири.
Среди тем, которые будут обсуждаться с участием экспертов зарубежных площадок КЭФ, кибербезопасность, урбанистика, космическая промышленность и другие.
Напомним, в этом году Красноярский экономический форум состоится в период с 12 по 16 апреля.
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