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КЭФ одновременно пройдет на московских и зарубежных площадках

Основная тема КЭФ-21 – «Экономика и пандемия: российский взгляд»
Основная тема КЭФ-21 – «Экономика и пандемия: российский взгляд». Иллюстрация: кэф21.рф

Ряд экспертных студий Красноярского экономического форума будут организованы в Москве и зарубежных странах. Дискуссии пройдут в виде прямых включений.

#НОВОСТИ

Таким образом КЭФ теперь будет «дислоцироваться» не только в Красноярске, но и Москве, Берлине и Сингапуре. Экспертные студии в этих городах организованы с помощью российских торгпредств. Модераторами выступят региональный директор по России Восточного комитета германской экономики д-р Кристиана Шухарт и торговый представитель России в Сингапуре Александр Свинин.

Трансляция будет вестись в интернете, на телеканалах, поэтому мы понимаем, что несмотря на уменьшенное количество офлайн-участников аудитория форума вырастет. Также на форуме будут работать еще некоторые нововведения – виртуальные экспозиции, площадки виртуальной реальности. Для гостей и экспертов мы предложим новые инструменты коммуникации, поэтому в этом году форум значительно обновится», – рассказывает Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири.

Среди тем, которые будут обсуждаться с участием экспертов зарубежных площадок КЭФ, кибербезопасность, урбанистика, космическая промышленность и другие.

Напомним, в этом году Красноярский экономический форум состоится в период с 12 по 16 апреля.

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Автор: Петр Савельев
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