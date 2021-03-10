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«Кадры решают все»: объявлены тематические площадки КЭФ-2021

«Кадры решают все»: объявлены тематические площадки КЭФ-2021
Иллюстрация: moyaokruga.ru

«Красноярский Экономический Форум» в новом году посвящен тематике преодоления последствий кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под новые вызовы.

#НОВОСТИ

«Особое внимание будет уделено треку «Новые компетенции и кадры». На его тематических дискуссионных площадках эксперты обсудят эффективность интеграции современных профессиональных знаний и навыков в экономическую систему, пути реализации человеческого потенциала и повышение эффективности кадров с учетом современных трендов развития отраслей», – пояснили в правительстве.

В дни мероприятия состоятся:

  • международная сессия «Мировой кадровый голод – в поисках новых компетенций. Как экономический шок 2020 повлиял на глобальный рынок труда»
  • стратегическая сессия «Новые региональные центры компетенций мирового уровня. Формирование научно-образовательных центров в СФО»
  • экспертная дискуссия «Трудовая миграция. Как удержать необходимые компетенции в стране».

Интеллектуальным партнером КЭФ станет Сибирский федеральный университет.

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Автор: Петр Савельев
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