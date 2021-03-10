«Кадры решают все»: объявлены тематические площадки КЭФ-2021

«Особое внимание будет уделено треку «Новые компетенции и кадры». На его тематических дискуссионных площадках эксперты обсудят эффективность интеграции современных профессиональных знаний и навыков в экономическую систему, пути реализации человеческого потенциала и повышение эффективности кадров с учетом современных трендов развития отраслей», – пояснили в правительстве.

В дни мероприятия состоятся:

Интеллектуальным партнером КЭФ станет Сибирский федеральный университет.

«Поколение-2030» на КЭФ обсудит цифровое развитие космоса Молодежная площадка Красноярского экономического форума будет посвящена возможностям цифровизации. Мероприятия традиционно пройдут в первые дни КЭФ, 12-13 апреля. Новости ДК Красноярск

Красноярский экономический форум в 2021 году пройдет в апреле В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. В этом он будет проходить в гибридном формате на площадке Сибирского федерального университета. Новости ДК Красноярск

Пандемия и кризис ускорили цифровизацию красноярского бизнеса? Журнал Times назвал 2020 год худшим в истории, для многих он стал испытанием на прочность. Но этот же год дал возможность быстрого роста, ускорил тенденции, которые уже зарождались в обществе. Новости ДК Красноярск