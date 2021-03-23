В Красноярске в ходе ремонта дороги снесли 22 павильона

Летом в Кировском районе планируется отремонтировать участок дороги по ул. Академика Павлова (от ул. Затонской до ул. Мичурина).

Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Для проведения работ требуется снос нескольких десятков временных сооружений, шесть из которых рядом с МКД по ул. Ак. Павлова, 55 уже демонтировали. На их месте обещают разбить газоны.

«По проекту масштабной реконструкции улицы Академика Павлова планируется демонтаж 22 павильонов. Владельцы временных сооружений предупреждены, договоры с ними расторгнуты», - сообщает Елена Ланина, руководитель администрации Кировского района.

Сообщается, что после проведения ремонта на улице Ак. Павлова появится свежий асфальт и бортовые камни. По правой стороне ул. Мичурина частично расширят проезжую часть, установят остановочные комплексы, заменят освещение, проложат технические тротуары вдоль дорог и нанесут разметку.

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