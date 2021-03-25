Транссибирский фестиваль пройдет сразу в трех городах
Мероприятия фестиваля пройдут в Красноярском крае и Москве, а также в Новосибирской области.
В программе — джаз-квинтет саксофониста Игоря Бутмана совместно с участницей шоу «Голос» певицей Фантине, а также выступления музыкантов из Японии, Латвии, Испании и США, — сообщает ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Олега Белого.
В программе фестиваля также концерт под управлением японского дирижера Казуки Ямада, где будет исполнена не звучавшая ранее на фестивале музыка австрийского композитора Антона Брукнера, отличающаяся сложной полифонией.
В симфонических и камерных программах примут участие пианисты из США и Испании.
Художественный руководитель и основатель Транссибирского арт-фестиваля, скрипач Вадим Репин надеется, что форс-мажорные обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, не помешают состояться запланированным концертам.
Мы все держим слово, и я уверен на 99%, что эта программа состоится. Что 2020, что 2021 год принес невероятное количество логистических препятствий, каждый день буквально происходят форс-мажоры, каждый день отменяются рейсы, переносятся на другие даты, в другие страны. Вплоть до того момента, как мы не увидели наших гостей в нашем аэропорту, к сожалению, с точностью до 100% ничего не возможно сказать», - сказал Репин журналистам Интерфакса накануне открытия фестиваля.
На фестивале г-н Репин впервые исполнит два произведения: «Концерт для фортепиано, скрипки и струнного квартета» Эрнеста Шоссона и «Соната для скрипки и виолончели» Мориса Равеля, которые долго, как выразился маэстро, находились в его «папке мечты».
Завершать фестиваль будет выступление Мариинского и Новосибирского симфонического оркестров под управлением маэстро Валерия Гергиева. По словам художественного руководителя фестиваля Вадима Репина, травма, полученная дирижером в феврале, не скажется на его участии в фестивале.
Транссибирский арт-фестиваль, который проводится с 2014 года, должен был в очередной раз пройти весной 2020 года, но из-за пандемии планы были скорректированы.
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