Губернатор Усс снизит налоги пострадавшим предпринимателям

В Красноярском крае снизят налоговые ставки для предпринимателей. Правительство региона подготовило новый пакет мер поддержки бизнесменов, которые пострадали во время пандемии.

Губернатор Усс подписал распоряжение «О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», который позволит снизить налоговое бремя для некоторых категорий налогоплательщиков, — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Распоряжение устанавливает зависимость стоимости патента от района края, в котором трудится предприниматель. Такая мера позволит сделать господдержку адресной.

Кроме того, будет снижена до нижнего предела, установленного федеральным законодательством, налоговая ставка для предпринимателей, плативших ЕНВД, а также для видов бизнеса, наиболее пострадавших от пандемии.

Как и все жители края, вижу, что происходит с малым и средним бизнесом, 11 марта на встрече предприниматели много говорили о проблемах, с которыми столкнулись. При этом звучали очень здравые идеи о том, как эти проблемы решать… Мы постарались создать механизм, благодаря которому помощь станет более адресной и эффективной», — отметил Александр Усс.

Напомним, это уже четвертый пакет мер поддержки на уровне региона. За 2020 год на помощь бизнесу из краевого бюджета было выделено 4,5 млрд рублей, которые коснулись более 35 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

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