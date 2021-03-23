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Эскпертиза одобрила нефтяной терминал на Таймыре

Эскпертиза одобрила нефтяной терминал на Таймыре
Автор фото: Mohamed Aly. Иллюстрация: pixabay.com

Нефтяной терминал «Порт бухта Север» будет строиться для проекта «Восток Ойл», через него планируется переваливать до 30 млн тонн нефти в год – такова расчетная мощность первой очереди.

#НОВОСТИ

Главгосэкспертиза выдала положительное решение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на это строительство. Согласно проектной документации, общая длина вводимого причального фронта терминала составит 1,28 км. Строительство планируют вести в три этапа. Параллельно с этим «Восток Ойл» занимается проектированием второй и третьей очереди терминала, которые должны поэтапно довести объем переваливаемой нефти до 100 млн тонн к 2030 году, сообщает ТАСС.

Терминал «Порт бухта Север» строится на базе таймырского порта Диксон, отсюда нефть с Пайяхской группы месторождений будет транспортироваться танкерами по Севморпути в порты России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсная база месторождений, входящих в «Восток ойл», составляет порядка 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, которая превосходит по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал роста добычи «Восток ойл»: в 2024 году — 25 млн тонн, в 2027 году — 50 млн тонн, в 2030-м — 115 млн тонн.

Добыча может начаться уже в 2024 году.

В конце 2020 года долю в проекте приобрел транснациональный нефтетрейдер Trafigura.

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Автор: Наталья Кобец
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