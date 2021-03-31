Стоимость авиабилетов из Красноярска в марте выросла на 21%
По данным аналитиков сервиса бронирования авиабилетов Туту.ру средний чек на перелеты из Красноярска в марте 2021 года вырос на 21% по сравнению с мартом прошлого года.
Самое низкое повышение цен зафиксировано на вылеты из Москвы, Уфы, Самары, Казани и Перми (+15%). Максимальное подорожание зафиксировано в двух сибирских городах — Красноярске (+21%) и Омске (+18%).
В среднем по России средний чек на перелет составил 7 тыс. рублей в одну сторону. Для сравнения: в марте 2020 года он составлял 6,2 тыс. рублей. При этом средний чек на авиаперелеты сократился на вылеты лишь из двух городов-миллионников — Воронежа и Волгограда, — сообщает РБК.
По теме
Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске
Онлайн-сервис OneTwoTrip рассказал о самых дорогих авиаперелетах в России. Основные направления-лидеры — Москва и Санкт-Петербург (но летали не из них).
-
Для туристов могут открыть Сейшелы, Эфиопию и Казахстан в ноябре
Сейшелы могут оказаться в числе направлений, которые Россия откроет в ноябре. Правда официального подтверждения эта информация еще не получила.13.11.2020Новости ДККрасноярск
-
Дорогого стоит: авиабилеты Красноярск…Санкт-Петербург попали в антирейтинг
Эксперты выяснили цену самого дорогого авиабилета на перелет бизнес-классом по маршрутам внутри России, — сообщает сервис путешествий «Туту.ру» о результатах своего исследования.10.11.2020Новости ДККрасноярск