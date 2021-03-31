Стоимость авиабилетов из Красноярска в марте выросла на 21%

По данным аналитиков сервиса бронирования авиабилетов Туту.ру средний чек на перелеты из Красноярска в марте 2021 года вырос на 21% по сравнению с мартом прошлого года.

Самое низкое повышение цен зафиксировано на вылеты из Москвы, Уфы, Самары, Казани и Перми (+15%). Максимальное подорожание зафиксировано в двух сибирских городах — Красноярске (+21%) и Омске (+18%).

В среднем по России средний чек на перелет составил 7 тыс. рублей в одну сторону. Для сравнения: в марте 2020 года он составлял 6,2 тыс. рублей. При этом средний чек на авиаперелеты сократился на вылеты лишь из двух городов-миллионников — Воронежа и Волгограда, — сообщает РБК.

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