Экс-депутат ЗС и бизнесмен назначен советником губернатора Красноярского края

Юрий Данильченко назначен советником губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом стало известно на коллегии по здравоохранению.

Новый советник будет курировать задачи по финансовому обеспечению медицинских учреждений региона и работу с населением.

Недавно «ДК-Красноярск» сообщал, что Данильченко попросил отпустить его из Заксобрания в связи с переездом семьи в другой регион.

Однако назначение г-на Данильченко профильным советником означает, что последний он продолжит курировать систему здравоохранения, но на другом уровне.

Согласно данным ЕГРЮЛ, г-н Данильченко является учредителем ООО ПКФ «Фортуна Плюс Инк», основным видом деятельности которой указан «Торговля оптовая фармацевтической продукцией».

Официальный доход за 2019 год депутат Данильченко показал в размере 13,8 млн рублей, в его собственности тогда были земельные участки общей площадью 4,4 га, четыре жилых дома, один из которых в Греции, самый крупный площадью – 350,9 кв.м., несколько дач и коллекция автомобилей.

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