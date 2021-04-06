Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.04
76,38
90,18
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экс-депутат ЗС и бизнесмен назначен советником губернатора Красноярского края

Экс-депутат ЗС и бизнесмен назначен советником губернатора Красноярского края
Иллюстрация: sobranie.info

Юрий Данильченко назначен советником губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом стало известно на коллегии по здравоохранению.

#НОВОСТИ

Новый советник будет курировать задачи по финансовому обеспечению медицинских учреждений региона и работу с населением.

Недавно «ДК-Красноярск» сообщал, что Данильченко попросил отпустить его из Заксобрания в связи с переездом семьи в другой регион.

Однако назначение г-на Данильченко профильным советником означает, что последний он продолжит курировать систему здравоохранения, но на другом уровне.

Согласно данным ЕГРЮЛ, г-н Данильченко является учредителем ООО ПКФ «Фортуна Плюс Инк», основным видом деятельности которой указан «Торговля оптовая фармацевтической продукцией».

Официальный доход за 2019 год депутат Данильченко показал в размере 13,8 млн рублей, в его собственности тогда были земельные участки общей площадью 4,4 га, четыре жилых дома, один из которых в Греции, самый крупный площадью – 350,9 кв.м., несколько дач и коллекция автомобилей.

По теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд выбрал меру пресечения директору «Сибиряка»Суд выбрал меру пресечения директору «Сибиряка»
  • Силовики изъяли у Константина Егорова валюту, золото и автомобилиСиловики изъяли у Константина Егорова валюту, золото и автомобили
  • Самолет из Японии экстренно сел в ЕмельяновоСамолет из Японии экстренно сел в Емельяново
  • В красноярских магазинах ограничивают продажу сахараВ красноярских магазинах ограничивают продажу сахара
  • Ресторан «Кимчи» заходит на правый берегРесторан «Кимчи» заходит на правый берег
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.