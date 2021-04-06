Спрос на услуги психологов в Красноярске вырос вчетверо

За время пандемии интерес к услугам психологов вырос в несколько раз в крупных городах, — сообщает аналитики сервиса Profi.ru.

Почти в 4 раза увеличился спрос на услуги психологов в Красноярске и Нижнем Новгороде, в три раза в Уфе и Краснодаре, в полтора раза в Ростове-на-Дону.

Максимальные показатели демонстрируют Волгоград, Челябинск, Казань, Пермь и Самара, где спрос на психологические консультации увеличился в 5-9 раз, в Воронеже, Новосибирске и Екатеринбурге в среднем в 4,5 раза.

Рост спроса на услуги психологов связан с несколькими факторами. Люди все больше задумываются о своем здоровье, в том числе и психологическом, эмоциональном. При этом за последние годы в России выросло несколько поколений квалифицированных психологов, и они стали видны», — считает куратор по работе с психологами Profi.ru Евгений Зингер.

Также специалисты считают, что люди обращаются к психологам из-за вынужденного одиночества в период самоизоляции.

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