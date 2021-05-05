Неизвестные активисты выступили против достройки метро

Фото с содержимым листовок опубликовал в соцсетях московский урбанист Алексей Радченко.

Авторы листовок предлагают вместо строительства метро вкладывать бюджетные средства в развитие наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов.

Не надо закапывать деньги в землю! Вместо метро с низким пассажиропотоком мы предлагаем линию скоростного трамвая. Это стоит до 4 млрд рублей — менее 5% от запрошенных губернатором денег на метро и более чем в шесть раз дешевле, чем строить шесть станций метро. Трамвайная линия по Октябрьскому мосту важнее, чем метро», — начертано на листовках, расклеенных по автобусным остановкам Красноярска.