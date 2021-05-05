Неизвестные активисты выступили против достройки метро
В Красноярске неизвестные расклеивают листовки, дискредитирующие необходимость строительства метрополитена.
Фото с содержимым листовок опубликовал в соцсетях московский урбанист Алексей Радченко.
Авторы листовок предлагают вместо строительства метро вкладывать бюджетные средства в развитие наземного электротранспорта — трамваев и троллейбусов.
Не надо закапывать деньги в землю! Вместо метро с низким пассажиропотоком мы предлагаем линию скоростного трамвая. Это стоит до 4 млрд рублей — менее 5% от запрошенных губернатором денег на метро и более чем в шесть раз дешевле, чем строить шесть станций метро. Трамвайная линия по Октябрьскому мосту важнее, чем метро», — начертано на листовках, расклеенных по автобусным остановкам Красноярска.
Напомним, что в 2021 году краевые власти оценили стоимость строительства первой очереди метро в 114 млрд рублей.
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