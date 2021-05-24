У-УАЗ займется сборкой вертолетов VRT500

Улан-Удэнский авиационный завод подписал контракт на сборку легких вертолетов VRT500 по заказу компании «Русские Вертолетные Системы».

До конца 2024 года «У-УАЗ» (Улан-Удэнский авиационный завод) передаст заказчику пять вертолетов, — сообщает пресс-служба правительства Республики Бурятия.

Договор на производство вертолетов стороны подписали на выставке «HeliRussia 2021».

По словам управляющего директора АО «У-УАЗ» Леонида Белых

сборка принципиально нового для завода легкого одновинтового вертолета — это будущее предприятия».

VRT500 — лёгкий вертолёт соосной схемы, разработанный конструкторским бюро «ВР-Технологии», экстерьер создан при участии дизайн-студии ItalDesign Giugiaro. Полноразмерная модель вертолёта была представлена публике в 2018 году на международной выставке HeliRussia

У этого вертолета есть явное преимущество перед теми моделями, которые сегодня существуют в мире», — подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Справка

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1,9 тонны. Соосная схема расположения несущих винтов, спроектированная в партнерстве с АО «Камов», обеспечивает высокий уровень безопасности: отсутствие рулевого винта исключает риск отказа привода и травматизм пассажиров при подходе к вертолету. За счёт соосного расположения несущих винтов повышается скороподъемность и маневренность.

Машина обладает самой объёмной в своём классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 6 человек. VRT500 оснащается современным комплексом авионики, построенным по принципу «стеклянная кабина», обеспечивающим интуитивно понятное управление бортовыми системами. Крейсерская скорость до 205 км/ч. В конфигурации с одним топливным баком вертолёт может совершать полёты на дальность до 680 км, с двумя баками — до 910 км. VRT500 способен обеспечить перевозку до 730 кг полезной нагрузки. Вертолёт предполагается в семи основных конфигурациях: пассажирской, полицейской, корпоративной, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной.

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