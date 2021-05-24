В Кемерове построили новый терминал аэропорта за 5 млрд рублей

В Кемерово заработал новый терминал аэропорта имени летчика-космонавта А.А. Леонова. Инвесторами проекта выступил холдинг «Новапорт».

Современное здание общей площадью 11,6 тыс. кв. м состоит из трех надземных этажей и одного цокольного. Пропускная способность оборудованного двумя телетрапами терминала поднялась более чем вдвое, до 460 пасс/час.

Новый терминал отличает увеличенное количество линий досмотра пассажиров на входе, стоек регистрации, линий предполетного досмотра. Также увеличена площадь общедоступной зоны для обеспечения свободного нахождения людей и размещения объектов торговли и общепита», - сообщает пресс-служба администрации области.

Бенефициар ООО «Новапорт холдинг» Роман Троценко заявил журналистам, что проект был несколько раз изменен — в сторону удорожания, по просьбе губернатора, в результате строительство нового терминала обошлось в 5 млрд рублей, вместо 3,3 млрд рублей, запланированных изначально.

Генеральным подрядчиком строительства «по очень сложному конкурсу» было выбрано ООО «Лимакмаращстрой» (ЛМС, Нижегородская область входит в турецкую группу компаний Limak Marash), — сообщает «Ъ».

В следующем году в аэропорту Кемерова запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с финансированием из федерального бюджета.

Справка

Международный аэропорт Кемерова располагается в 5 км юго-восточнее окраины города. По данным Росавиации, за 2020 год он обслужил более 297,1 тыс. человек.

По теме